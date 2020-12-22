الزراعة: انخفاض أسعار البطاطس فرصة جيدة لتنمية التسويق المحلي

أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن مصر صدرت ما يقرب من 900 ألف طن تقريبا من محصول البطاطس خلال الفترة الأخيرة، كما أن مصر هي الدولة رقم 6 على مستوى العالم بقائمة الدول الأكثر تصديرا لهذا المحصول.

وأضاف، أن إجراءات الغلق الأخيرة التي تشهدها الكثير من الأسواق العالمية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، قد تقلل من نسبة صادراتنا لهذا المحصول بعض الشيء، لكن وزراة الزراعة تنظر لذلك على أنها فرصة جيدة لتنمية عمليات التسويق المحلي لبعض المحاصيل المصرية، وفي مقدمتها البطاطس.

«الزراعة» قدمت إرشادات ودعما للمزارعين

وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ضمن حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»، أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في الفترة الأخيرة، بغرض التوسع في مجال الزراعة، كما قدمت وزارة الزراعة إرشادات ودعم كبير للمزارعين، وهو ما نتج عنه تطورا كبيرا في إنتاج محصول البطاطس، الذي يُعد من المحاصيل العالية في التصدير، منبها أن هذا المحصول يحتل المرتبة الثانية في قائمة صادراتنا من المحاصيل الزراعية.

مقرمشات وبطاطس بودر

وأشار إلى أنه سيكون هناك توسع في الاستثمار بمجال التصنيع الزراعي، بإدخال هذا المحصول في صناعة المقرمشات، وصناعة البطاطس البودر، فهناك الكثير من المجالات التي من الممكن أن نستغل بها كمية الإنتاج المصري الكبير من هذا المحصول.

وتابع هناك تنسيق يحدث مع الغرف التجارية ووزراه التموين ووزارة الزراعة، بغرض عمليات تحسين وتنظيم الأسواق الداخلية، بما يضمن استقرار الأسعار، ومع استمرار تلك المجهودات والتعاونات، كل ذلك سياسهم في حل الأزمة.

وكان قد كثر الحديث مؤخرا عن أزمة بمحصول البطاطس، بعد إعلان الغرفة التجارية المصرية أن أزمة البطاطس ستزداد في الفترة القادمة بسبب إجراءات الغلق الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.