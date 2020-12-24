خلال 120 يوما فقط.. «الدعم» يرتفع بنسبة 56% بالموازنة العامة للدولة

ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة بنسبة 56% خلال ما يقرب من الـ120 يوما، حيث ارتفعت قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 44.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو -أكتوبر في العام المالي 2019-2020، مقابل 69.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو وحتى أكتوبر الماضي.

وأكد التقرير الصادر الأربعاء، عن وزارة المالية، أنه برغم ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة خلال أول 4 أشهر في العام المالي الحالي، إلا أن عجز الموازنة العامة للدولة تراجع إلى 2.7% خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 3.1% عجزا خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي 2019-2020.

15.5% نسبة الارتفاع في الإيرادات

وأرجع هذا الانخفاض في العجز إلى الارتفاع في جانب الإيرادات العامة بنسبة 15.5%، مما فاق ارتفاع إجمالي المصروفات بنحو 6.6% مقابل نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الإيرادات سجلت نحو 287.1 مليار جنيه

وأكد التقرير أن إجمالي الإيرادات سجلت نحو 287.1 مليار جنيه منذ يوليو وحتى أكتوبر الماضي، لترتفع بنحو 38.5 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15%، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 74.4% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، بينما تساهم الإيرادات غير الضريبية بنحو 25.6% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.

وتابع التقرير أن الإيرادات الضريبية حققت نحو 213.6 مليار جنيه لترتفع بنحو 22.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.7% مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق مدفوعا بارتفاع المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل بنحو 15.8مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 26.2% لتسجل نحو 76.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى اكتوبر الماضي.

وتعتمد الدولة على الحصيلة الضريبية بشكل كبير في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة حيث تمثل الحصيلة الضريبية نحو 75% من جملة الإيرادات بالموازنة العامة للدولة.