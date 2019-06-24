قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الموازنة الجديدة شهدت زيادة الدعم الخاص بالسلع والخبز بحوالي 3.5 مليار جنيه، مضيفًا أنه جرى زيادة معاشات تكافل وكرامة بحوالي مليار جنيه، بسبب وجود 100 ألف أسرة جديدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الموازنة شهدت أيضًا دعم صناديق المعاشات سيصل إلى 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى 18.5 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن الدعم المخصص لهيئة السكة الحديد يقدر بحوالي 5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى دعم اشتراكات الطلبة بهيئة مترو الأنفاق.

وعن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في أول يوليو المقبل، قال وزير المالية، إن كل مؤسسات الدولة تدعم هذه المنظومة حتى تقدم خدمة جيدة للمواطنين: "الرئيس السيسي مهتم يطبق حاجة تحسس الناس إن التأمين الصحي أمنهم وأمن وضعهم المالي".

وشدد، على أن التعليم والصحة سيكونا مستقبل مصر، لذلك تزيد الدولة من دعمها لهما كلما تحسنت الحالة الاقتصادية.