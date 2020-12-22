اليوم.. «المالية» تطرح سندات خزانة بـ13 مليار جنيه

يقدم البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، طرحين من سندات الخزانة أجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليار جنيه لصالح وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 5.5 مليار جنيه بينما يطرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه.

تنويع مصادر الدين

تنتج وزارة المالية سياسية تنويع مصادر الدين بحيث تتنوع بين الاقتراض المحلي عبر سندات أو أذون الخزانة أو الاقتراض الخارجي من خلال المنح والقروض الخارجية بحسب متوسط أسعار الفائدة.

8 جلسات لبحث أسعار الفائدة في 2021

ويبحث البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في آخر جلسات لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي 2020 بعد أن عقد على مدار هذا العام نحو 9 جلسات، حيث تعقد اللجنة جلساتها في مساء الخميس كل ستة أسابيع بينما اعلن البنك المركزي عن عقد نحو 8 جلسات لبحث أسعار الفائدة خلال العام الجديد 2021.

في نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي المصري خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 % و9.25 % و8.75 %، على الترتيب.

وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر نهاية نوفمبر الماضي حزمة من القرارات، ضمن مبادرة السداد الإلكتروني، حيث تضمنت القرارات الجديدة اعتماد تحمل البنك المركزي لقيمة كافة ماكينات نقاط البيع الإلكترونية، التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتي نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءا من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة إلى حوالي 300 ألف نقطة، بتكلفة تزيد عن مليار جنيه يتحملها البنك المركزي.