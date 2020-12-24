رئيس الأوبرا: متحف الدار به مقتنيات عمرها 150 عاما

أكد الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أن الدار تحتفظ ببرامج الحفلات خلال السنوات الماضية داخل متحف دار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن متحف الدار يحتفظ ببرامج الحفلات ومجلات الدار التي تحتوي على البرامج الفنية منذ العهد الملكي، لافتًا إلى أن متحف دار الأوبرا به صورة مجمعة لكل رموز الفن المصري وكذلك الأزياء الخاصة بعروض الأوبرا وماكيت دار الأوبرا القديمة وأزياء أوبرا عايدة منذ 150 عاما وصورة نادرة لأبطال العرض الأول في دار الأوبرا الملكية وبعض الآلات الموسيقية القديمة التي كانت موجودة في الدار.

وأوضح «صابر» خلال لقاء خاص من داخل دار الأوبرا المصرية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن مقتنيات متحف الدار تخضع للصيانة المستمرة من إدارة متخصصة للصيانة داخل الدار، لافتًا لوجود الأوراق التي كان يؤلف فيها الشاعر أحمد رامي كلماته وتعديلات كوكب الشرق أم كلثوم عليها.

وأكد أن المتحف مفتوح أمام الجمهور ومتاح يوميًا من 10 صباحًا حتى العاشرة مساءً في أيام الحفلات، متذكرًا عرض «أبوسمبل» الذي شارك فيه عام 1988 بدعم وتمويل ياباني وبأبطال وراقصين ومخرج من اليابان وتم تقديمه في اليوم الرابع لافتتاح الدار الجديدة، مثنيًا على ما تعلمه في هذا العرض من دقة اليابانيين، وكذلك تصميمه لعروض أمريكية على مسرح دار الأوبرا المصرية وتحديدًا عرض «كارمن».

وأشار أن المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية شهد حفلات لأكبر فرق باليه في العالم وكذلك غنى على المسرح أكبر نجوم الغناء في العالم مبديًا فخره بأن دار الأوبرا شهدت أعلى مستويات عالمية من فنون الأوبرا، وأن أبطال هذه العروض كانوا يتشرفون بتقديم العروض على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية.

وأثنى «صابر» على حفلات الموسيقار عمر خيرت، وكذلك العرض المسرحي «ألف ليلة وليلة» للفنان يحيي الفخراني والفنان علي الحجار وأنغام، مؤكدًا أن كل نجوم الغناء وأكبر الفنانين وفرق البالية الكبيرة تقدم حفلاتها على مسرح دار الأوبرا المصرية.

وأشار إلى أن أكبر فرق التانجو والفلامنكو العالمية قدموا عروضهم على مسرح دار الأوبرا وشهد حضور أكبر نجوم الفن في العالم.

وأكد «صابر» على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة بدءا من دخول الزوار عبر البوابة الرئيسية وقياس درجات الحرارة وإلزامهم بارتداء الكمامة طوال فترة وجودهم مع عمل مقاعد فارغة لتطبيق التباعد الاجتماعي وتطبيق نسبة أقل من 50% للحضور والتنبيه من الموظفين على الزوار عند خلع الكمامة مشيدًا بالانضباط في حفل مهرجان الموسيقى العربية.

ولفت إلى أن مسرح دار الأوبرا يقدم أكثر من 270 حفلة خلال العام، مشيرًا أنه يقدم حفلات بشكل يومي تقريبا.

وأشار أن راقصات البالية المصريات يسافرن للعمل في الخارج كراقصات باليه ومدربات للرقص برواتب مجزية ويرفضون العودة لمصر نظرًا لتواضع الراتب في مصر، مشيرًا أن الفنانة نيللي كريم تعتبر من أبرز راقصات الباليه في الأوبرا والفنانة نادين والفنانة علا رامي والفنانة سحر رامي والفنانة شيرين، لافتًا أنه صمم استعراضات فوازير نادين وفوازير نيللي كريم.