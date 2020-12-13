عرض خاص لفيلم "كان لك معايا" في دار الأوبرا الخميس المقبل

يستعد صناع فيلم "كان لك معايا"، لتنظيم عرض خاص للفيلم الجديد، قبل طرحه بدور العرض السينمائي، وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

يأتي ذلك بحضور أبطال العمل الفني الجديد، وعلى رأسهم الفنانة صفية العمري، والفنان محمود قابيل، بخلاف حضور عدد كبير من النجوم للعرض الخاص، أبرزهم إلهام شاهين، وهالة صدقي، وبوسي شلبي، والفنانة التونسية درة، والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما.

فيلم "كان لك معايا" تأليف وإخراج روجينا بسالي، بطولة النجمة صفية العمري، ومحمود قابيل، الذين سبق والتقيا في عدد من الأعمال الفنية أشهرها مسلسل "هوانم جاردن سيتي" بجزأيه الأول والثاني، تأليف منى نور الدين، وإخراج أحمد صقر، بالاشتراك مع حسين فهمي، مديحة يسري، أحمد ماهر، صابرين، ندى بسيوني، بثينة رشوان، هاني رمزي، ناهد رشدي، إيمان.

كما يشارك في بطولة الفيلم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، منة جلال، أسامة أسعد، نادية العراقية، والموسيقى التصويرية للفيلم ببصمة الموسيقار راجح داود، ومن غنتاج المركز القومي للسينما، وتدور أحداثه في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقا ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقا على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

ويعد فيلم "كان لك معايا"، أولى الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة الشابة روجينا بسالي، وسبق وقدمت روجينا بسالي، فيلمًا تسجيليًا عن الفنانة الراحلة سناء جميل، يحمل اسم "حكاية سناء"، والذي ضم كوكبة من المشاهير الذين تحدثوا عن النجمة الراحلة، أبرزهم زوجها الكاتب الكبير لويس عوض، والناقد الفني طارق الشناوي، والمحاور مفيد فوزي، والمخرج الكبير شريف عرفة، وسيدة المسرح سميحة أيوب، والفنان جميل راتب، والفنانة بوسي، والفنانة منى زكي.