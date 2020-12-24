عمرو دياب يعلن موعد طرح ألبومه الجديد «يا أنا يا لاء»

أعلن الهضبة عمرو دياب عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عن موعد طرح ألبومة الجديد «يا أنا يا لاء».

وكتب عمرو: «انتظروا ألبومي الجديد (يا أنا يا لاء) يوم الجمعة 25 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً».

يتعاون عمرو دياب خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وبهاء الدين محمد، وأحمد المالكي، وخالد تاج الدين، ومحمد يحيى، وخالد عز، وعادل حقي، وأسامة الهندي.

وقد أطلق عمرو مؤخرا تحدي أغنية «محسود»، والذي شارك فيه عدد من نجوم الفن بغناء مقطع من الأغنيه.

ونشر عمرو دياب مقطعًا من أحدث أغنياته «محسود»، وعلق عليها قائلا: «‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود»، وفور إطلاق هذه الدعوة، شارك الشاعر تامر حسين عددًا من النجوم في تحدٍ لغناء مقطع من الأغنية، وتحمس رامي صبري و احمد فهمي و رامي جمال وعدد من نجوم الغناء للمشاركة في التحدي، حيث نشر كلا منهم عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته.

و تصدر هاشتاج «محسود» أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، الذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود» كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم «يا أنا يا لأ» الذي سيتضمن 14 أغنية جديدة.

كما حقق الهضبة عمرو دياب اعلي نسبة مشاهده عاليوتيوب بعد طرح اخر كليباته"اماكن السهر"والذي شاركت فيه الفنانه دينا الشربيني وتصدر الكليب وقته عرضة التريند عده ايام