القصلة الكاملة لظهور السلعوة في الصعيد: عقرت 10 ورصدتها كاميرا المراقبة

مشاهد مرعبة عاشتها إحدى قرى الصعيد وقضوا ساعات حالة من الرعب والفزع الشديديين، وذلك بعد هجوم حيوان بري على المواطنين.

حيث تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بإصابة 10 أشخاص، نتيجة هجوم حيوان مسعور «سلعوة» عليهم، بمنطقة الحصواية بمدينة قنا، في وقت سابق من عصر أمس الأربعاء، وعلى الفور، انتقل فريق من الطب البيطري ومعه قوة من قسم شرطة قنا، إلى مكان الواقعة في منطقة الحصواية والزبيدي، شرق مدينة قنا، وتم تنفيذ عملية بحث واسعة عن السلعوة التي ظهرت في الفيديو، ولكن دون العثور على أي أثر لها.

فيديو لهجوم السلعوة على المواطنين

ورصدت كاميرات المراقبة لحظات هجوم «سلعوة» مسعورة على مجموعة من الأطفال في أحد شوارع المنطقة، وعقرها لـ 10 أطفال، إضافة إلى آخرين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وأظهرت الفيديوهات انقضاض «السلعوة» المسعورة على طفل وعقره في رقبته، وهاجمت الباقين، كما تجولت في شوارع المنطقة وهاجمت كل من يعترض طريقها، مما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسئولي الطب البيطري.

وناشد الأهالي رجال الطب البيطري استكمال أعمال البحث حتى العثور على السلعوة، التي عقرت أبناءهم، فيما شكل بعض الشباب أنفسهم في مجموعات للبحث عنها في الشوارع، لمساعدة لجان مكافحة الكلاب الضالة في مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لضبط ذلك الحيوان المسعور.

تاريخ ظهور السلعوة

هذه المرة ليست الأولى التي يهاجم فيها هذا الحيوان المواطنين، ويثير الذعر بينهم، حيث سبق أن هاجم السكان في عدد من قرى ومدن مصر وتكرر ظهوره في قرى الصعيد حيث ظهر حيوان السلعوة لأول مرة في فترة الستينيات والسبعينيات، في أطراف القاهرة الكبرى، ثم عاد للظهور في التسعينيات وتحديدا عام 1996، عندما ظهر من جديد في قرية "أرمنت" بصعيد مصر وهاجم عدد من أهالي القرية من النساء والشباب والأطفال، وتوالى اختفائها فترة ثم ظهورها بشكل مفاجئ وكان آخر ظهور للسلعوة في فبراير الماضي بعدما أصابت 14 طفلا وعقرتهم بإحدى قرى مركز ملوي في جنوب المنيا.

ماذا تفعل لو عضتك سلعوة

من جهته، نفى الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين السابق، في تصريح لـ «الوطن» وجود حيوان باسم «السلعوة» من الناحية العلمية، مشددا على ضرورة ملاحقة هذا الحيوان الذي ظهر بالأقصر، خاصة وأن عقر الحيوان البري له آثار خطيرة على صحة الإنسان، مشيرًا أن المخاطر تتمثل في انتقال الفيروس داخل الألياف العصبية حتى وصوله للمخ مما يصيب الخلايا التي تؤدي إلى وفاة الشخص، وذلك في حال تأخر تناول اللقاح المضاد للفيروس.

وكشف «طه» عن خطوات إسعاف مصابي العقر من الحيوانات البرية مشيرًا أن الخطوة الأولى تتمثل في الإسعافات الأولية التي يتخذها الأشخاص الموجودين في واقعة العقر، وهي غسل مكان العقر بالمياه والصابون بشكل جيد لأن ذلك يخفف من خطورة انتقال الفيروس إلى أجراء جسم الإنسان.

واستكمل نقيب الأطباء البيطريين السابق، أن الخطوة الثانية سرعة انتقال الشخص إلى أقرب مستشفى له وتحديدًا مستشفيات الحميات الخاصة نظرا لوجود لقاح السعار، والخطوة الثالثة متابعة الأطباء للحالة على مدار أيام مع أعطاء المريض مجموعة من اللقاحات اللازمة له لسحب الفيروسات التي انتقلت إلى الجسم.

طبيب بيطري: السلعوة نتيجة تزاوج الكلاب والذئاب

أكد الدكتور كرم مصطفى الطبيب البيطري أنه في المناطق الصحراوية يحدث عادة تزاوج بين الكلاب والذئاب، التي تعيش في تلك المناطق، موضحًا أن ذلك التزاوج ينتج عنه الحيوان الهجين المعروف باسم «السلعوة»، والذي يكون شرسًا للغاية، وأكثر شراسة من الكلاب بمراحل عديدة.

وأضاف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكلاب من الممكن أن تتزاوج كذلك من كائن «السلعوة» الناتج من تزاوج الكلاب بالذئاب، ويكون ناتج هذا التزاوج كلاب شرسة أو كلاب عادية، لا تتمتع بنفس شراسة «السلعوة».