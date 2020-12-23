فيديو.. "سلعوة" تعقر 10 أطفال بقنا وذعر بين الأهالي

رصدت كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات بعض المحلات التجارية والمنازل في منطقة الحصواية، شرق مدينة قنا، لحظات هجوم "سلعوة" مسعورة على مجموعة من الأطفال في أحد شوارع المنطقة، وعقرها 10 أطفال، إضافة إلى آخرين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وأظهرت الفيديوهات انقضاض السلعوة المسعورة على طفل وعقره في رقبته، وتوالت في عقر الباقين، كما تجولت في شوارع المنطقة وهاجمت كل من يعترض طريقها، مما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسئولي الطب البيطري.

وعلى الفور، انتقل فريق من الطب البيطري ومعه قوة من شرطة قسم قنا، إلى مكان الواقعة في منطقة الحصواية والزبيدي، شرق مدينة قنا، وتم تنفيذ عملية بحث واسعة عن السلعوة التي ظهرت في الفيديو، ولكن دون العثور على أي أثر لها.

وناشد الأهالي رجال الطب البيطرية استكمال أعمال البحث حتى العثور على السلعوة، التي عقرت أبناءهم، فيما شكل بعض الشباب أنفسهم في مجموعات للبحث عنها في الشوارع، لمساعدة لجان مكافحة الكلاب الضالة في مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لضبط ذلك الحيوان المسعور.

وكان مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، قد تلقى إخطاراً يفيد بإصابة 10 أشخاص، نتيجة هجوم حيوان مسعور "سلعوة" عليهم، بمنطقة الحصواية بمدينة قنا، في وقت سابق من عصر اليوم الأربعاء.

وتبين أن المصابين كل من: "دعاء أيمن منصور، وطاهر إبراهيم محمد، وندى أحمد محمد، محمد علي، وإبراهيم أحمد محمد، ومحمود عبد الرحيم، وأحمد محمود حسن، وأحمد حماده سيد، وعمر حسين أحمد"، حرر محضر بالواقعة ونقل الأطفال المصابين إلى مستشفى قنا العام للعلاج.

وقال مصدر بالمستشفى إن المصابين حصلوا على المصل المخصص لمثل هذه الحالات، وتم إخطارهم بضرورة الالتزام بأخذ جرعتين أخرين حتى العلاج تماماً، وعدم إصابتهم بالعدوى، مشيراً إلى أن جميع المصابين خرجوا من المستشفى وعادوا إلى منازلهم، بمعرفة ذويهم.