تعليمات الكنيسة الأسقفية لقداس عيد الميلاد الليلة: الكمامة شرط الحضور

تحتفل الكنيسة الإنجليكانية في مصر، في الثامنة من مساء اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس المطران الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، القداس بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بحضور شعبي محدود وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تخيم تداعياته على احتفالات الكنائس بالعيد هذا العام، حيث تقرر أن يُقام احتفال آخر غدًا الجمعة من أجل تقليل أعداد الحاضرين صلوات العيد.

الأسقفية: توفير شاشات عرض لتحقيق التباعد الاجتماعي

كما قررت الكنيسة تحقيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، عبر توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين، إضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين، مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد، والغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية هذا العام.

الكنيسة: لن يتمّ السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات

وأعلنت الكنيسة عددًا من التعليمات الخاصة بحضور قداس العيد، حيث أكّدت أنَّه سيتمّ فتح أبواب كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، التي سيقام فيها القداس الرئيسي الليلة، مبكرًا منعًا للتزاحم، ولن يتمّ السماح إلا بدخول حاملي الدعوات وذلك للجلوس على أرقام مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي، كذلك لن يُسمح بالدخول بلا كمامات نهائيًا وتراعي الكنيسة إجراءات التطهير.

ومن المقرر أنَّ يذاع حفل قداس عيد الميلاد المجيد مباشر من خلال صفحة فيسبوك الخاصة بالكنيسة الأسقفية.

وعيد الميلاد المجيد، خاص باحتفال الطوائف المسيحية بمولد المسيح حسب الاعتقاد المسيحي، وهناك من يحتفل به من الطوائف ليلة 25 ديسمبر من كل عام حسب التقويم الغربي، ومن يحتفل به ليلة 7 يناير حسب التقويم الشرقي.

وبحسب التاريخ الكنسي، تحدد عيد ميلاد المسيح يوم 29 كيهك وذلك في مجمع نيقية عام 325 ميلادية، حيث يكون عيد ميلاد المسيح في أطول ليلة وأقصر نهار فلكياً، إلا أنَّ الكنائس اختفلت بعد ذلك في موعد العيد وتحديدا عام 1582 ميلادي وظهر التقويمان الغربي والشرقي المعروفان حاليًا.