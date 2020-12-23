غدا.. الكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية

يترأس المطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، في الثامنة مساء غدا الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، والسفراء الأجانب بالقاهرة، وممثلين عن رئيس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف، طبقا للبرتوكول، وحضور شعبي محدود وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على اجتماع اللجنة الطبية بالكنيسة التي قررت استمرار إقامة قداسات عيد الميلاد هذا العام دون إلغائها.

الكنيسة: توفير شاشات عرض لنقل الصلاة وقداس آخر الجمعة

وتخيم تداعيات فيروس كورونا المستجد على احتفالات الكنيسة الإنجليكانية في مصر، بعيد الميلاد المجيد، هذا العام، حيث تقرر من أجل تحقيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين، بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين، مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد.

كما تقرر أن يقام احتفال أخر بعد غدا الجمعة الموافق 25 ديسمبر بالإجراءات نفسها، من أجل تقليل أعداد الحاضرين صلوات العيد.

الأسقفية تقرر الغاء احتفالات رأس السنة

وفيما قررت الكنيسة الإنجليكانية في مصر، الغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية هذا العام، أقامت خلال الفترة الماضية احتفالات ما يعرف بـ«ترانيم الميلاد المجيد» على أضواء الشموع، بمشاركة شعبيه، بكنائسها في القاهرة والجيزة، وهي الاحتفالات التي تضمنت صلوات وقراءات في الكتاب المقدس التي تتحدث عن ميلاد المسيح أثناء الخدمة بحسب اعتقاد الكنيسة.

ومن المقرر أن يلقي المطران الدكتور منير حنا، كلمة روحية عن «ميلاد المسيح» خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وعقب الصلوات سيتلقى التهاني من المشاركين في الحفل من المسؤولين والشخصيات العامة.