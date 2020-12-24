مصادر: «السويركي» اعترف بزواجه بـ21 فتاة في 2002 وجمع 5 في آن واحد

كشفت مصادر أنّ رجل الأعمال سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات «التوحيد والنور»، اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بشأن اتهامه بالجمع بين أكثر من زوجة في العام 2002، والتي سجن على إثرها، أنّ السويركي اعترف في التحقيقات بأنّه تزوج 21 مرة في أوقات مختلفة، ويبدو أنّ زحمة الزيجات كانت سببًا في تورط السويركي بقضية الجمع بين 5 زيجات في آن واحد، لعدم إدراكه بأنّ هناك زوجة لم تنته عدتها بعد.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ العقوبة التي نفذها السويركي بسبب جمع الزوجات، لم تكن كافية لردعه، إذ استمر في زيجاته العديدة حتى بعد خروجه من السجن، لافتة إلى أنّ رجل الأعمال الذي ألقت أجهزة الأمن القبض عليه مؤخرًا بعد رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية قبل عدة سنوات، يضع ثقة كبيرة في نجله محمد، الذي وضع تحت ملكه عددا كبيرا من محلات «التوحيد والنور»، بعد تغيير اسمها لتكون «توحيد ونور»، دون «ألف ولام» وذلك للتهرب من الضرائب.

فاطمة تزوجته من أجل المال

وتابعت المصادر، أنّ إحدى زوجات السويركي السابقات، تدعى هايدي علاء، تزوجته لمدة 3 أشهر فقط، وكان يأتي إليها مرة كل 4 أيام، ولا يأتي إلا في منتصف اليوم، فيما اعترفت زوجة أخرى تدعى فاطمة، أنّها تزوجت السويركي من أجل المال، بعدما رآها في عزاء، وطلبها للزواج عن طريق «زوبة» الخاطبة الخاصة.

القبض على السويركي

وقبل فترة ألقت أجهزة الأمن القبض على سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محلات «التوحيد والنور»، بعد رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية قبل عدة سنوات، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخّ أموال في حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقترن فيها اسم السويركي بالقضايا، بل سبقها اتهامه بإهانة علم مصر في عام 2014، وأُحيل إلى محكمة الجنح طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.