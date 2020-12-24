مسؤولو «الإسكان» يتفقدون أعمال مرافق شقق مدينة السادات

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات مدينة السادات، يرافقه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة ومسؤولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها مشروعات الإسكان الإجتماعي والمرافق بالمدينة.

واستهل مسؤولو وزارة الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع تنفيذ 1740 وحدة سكنية بحي الفردوس ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث تمّ الانتهاء من أعمال التشطيبات للوحدات، وجارٍ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعة بنسبة إنجاز 97%.

كما اطمأن مسؤولو وزارة الإسكان، على أعمال ربط العمارات بالمرافق اللازمة من (مياه – صرف – كهرباء)، لتكون الوحدات جاهزة للتسليم في خطة 2020 ديسمبر 30.

كما تفقد مسؤولو وزارة الإسكان، مشروع محطة محولات الحس المتميز، وتشمل محولات كهرباء ذات الجهد الفائق ومحولات ذات الجهد العادي وأبراج الدخول والخروج وخلايا الجهد المتوسط التي تغذي الحي المتميز، وحي الزيتون والمناطق السكنية (14، 21، 22، 29).

كما أعطى مسؤولو وزارة الإسكان، تعليمات للشركات المنفذة لعقود الإسكان الاجتماعي بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال الخاصة بتنسيق الموقع بالمشروع، حتى يتمّ إرسال بيانات الوحدات لصندوق الإسكان الاجتماعي لتسليمها للمواطنين المستفيدين تباعًا.

وأشاد مسؤولو وزارة الإسكان، بالجهد المبذول في العمل بالمشروعات التي شملتها الجولة، مطالبين ببذل مزيدٍ من الجهد، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات في التوقيتات المحددة.