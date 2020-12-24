«رجال أعمال الإسكندرية»: 2020 عام رقمنة الضرائب المصرية

قال سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن عام 2020 شهد صدور العديد من القوانين الضريبية والقرارات الوزارية التى تؤدى إلى رقمنة مصلحة الضرائب المصرية، والتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، والمساعدة فى إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وتناولت الندوة مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وماهية منظومة الفاتورة الإلكترونية، والغطاء التشريعي والقرارات الوزارية التي تلزم المجتمع الضريبي بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والفوائد التي ستعود على الشركات والمحاسبين والمصلحة والدولة من تطبيق المنظومة، وكذلك الإنجازات التي تحققت على المنظومة حتى الآن، وخطوات الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

واستعرض «الدلجاوي» القوانين التي صدرت خلال عام 2020، من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذى تم تعديله بالقانون رقم (211) لسنة 2020، وكذلك القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 والخاص بإلزام المسجلين بإصدار فواتير إلكترونية، وما استتبعه من قرارات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية في هذا الشأن من القرار رقم (386) لسنة 2020 بإلزام 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 15 نوفمبر الماضي، وقرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020 بإلزام عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين بإصدار الفاتورة الإلكترونية.

لا تعامل مع أي شركة لا تنضم للفاتورة الإلكترونية اعتباراً من 1 يوليو المقبل

وأشار رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بأن جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها لن تتعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من 1 يوليو 2021، فضلاً عن إلزام كافة الوزارات وأجهزة الدولة والمصالح الحكومية والشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة بالتعامل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أيضاً في عمليات بيع السلع والخدمات.