بيدرس تجارة ونفسه يبقى معيد.. أحمد عوض يحارب الشلل الرباعي بـ«التعليم»

قال أحمد عوض، شاب أصيب بشلل رباعي حين كان في السابعة عشر من عمره، وقرر استكمال تعليمه، إنّه شعر بإحباط شديد بعد تعرضه للإصابة عندما كان يعمل حدادا، لكنه أصر على خوض تحدٍ جديد بمساعدة والدته وأصدقائه، فالتحق بالثانوية العامة وحصل على مجموع أهله للالتحاق بكلية التجارة.

وأضاف عوض خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف: «كنت أتمنى الالتحاق بكلية الهندسة، لكنها لا تناسبني بسبب نظامها الذي يجعلني ملزمًا بالحضور كل يوم، لكنني التحقت بكلية التجارة في جامعة عين شمس".

وتابع الشاب: «المذاكرة في هذه الحالة الصحية كانت تحدٍ كبير، إضافة إلى حضوري إلى الكلية بكرسي متحرك وسط زملائي»، مضيفا: «لكن مفيش حاجة تمنعني أو تعطلني عن الوجود وسط زملائي، وأحمد الله على أنني تغلبت على هذه الأفكار».

وأردف: «لما رحت ملقتش نفسي قليل أو ناقصني حاجة، بالعكس أنا نجحت في حاجات كتير في نفس الوقت اللي في ناس معرفوش يعملوا حاجة، وجبت تقدير جيد وجيد جدًا في الصفين الأول والثاني، نفسي أبقى معيد».

وأشاد أحمد عوض، بأساتذة الكلية، قائلًا إنّهم قدموا الكثير من المساعدات لهم، لافتًا إلى أنّ زملاءه وأصدقاءه والعمال قدموا له مساعدات كثيرة.