الأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

استعرض الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إنشاء ملف تعريفى للممول.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مصلحة الضرائب في الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور سمير الدلجاوي رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، والدكتور أبوزيد عبدالرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وعدد من أعضاء الجمعية.

وبحسب «الجيار»، يقوم ممثل الممول (مدير النظام) بإرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة (eInvoice@eta.gov.eg)، مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة البطاقة الضريبية، وصورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة، وصورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول.

وتقوم المصلحة بعد ذلك بإخطار الممول أو وكيله بموعد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل، وفي حال نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفائها، ثم يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به، ليقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة، يليها إرسال دعوة للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة.

الأوراق تشمل صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية

وفيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني أشار «الجيار» إلى أن الجهة المسؤولة عن إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني هى شركة «إيجيبت تراست»، وهي إحدى الشركات التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتدا» والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التوقيع الإلكتروني تتمثل في طلب (العقد) مُوقعا من المسؤول وفقًا لما هو وارد بالسجل التجاري أو المفوض، ويجب أن يكون عليه «صحة توقيع» من البنك التوقيع مطابق، وصورة من السجل التجاري، وقرار الإنشاء، والإشهار، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة من صحيفة الشركات أو عقد الشركة، وصورة إثبات الشخصية (رقم قومي أو جواز سفر).

معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات

وأوضح مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن المصلحة تتبنى في تنفيذ منظومة الفواتير الإلكترونية معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات، وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معاييرية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ، وتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية (البائع والمشتري)، مضيفًا أن المصلحة تتبع معيارين، الأول هو معيار «GS1» حيث يكون لكل سلعة أو خدمة كود فريد غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة، والثاني هو معيار «GPC» حيث يتم تصنيف السلعة أو الخدمة تحت كود محدد يوصف هذا التصنيف، ويتم عمل موائمة بين أكواد الشركة الداخلى وأكواد «GPC».

وأشار إلى طريقتين لإجراء الموائمة مع معيار «GPC»، الأولى تقليدية وتفضل في حالة أن يكون عدد السلع أو الخدمات محدود لأنها تستغرق بعض الوقت والمجهود من القائمين على عملية التكويد، ويتم التكويد عن طريق الشركة المصنعة لـ«ERP system» الخاص بالشركة، والثانية هى الطريقة المميكنه وتفضل في حالة أن يكون عدد السلع أو الخدمات غير محدود أو كبير، لأنها تحتاج إلى وقت كبير ومجهود من القائمين على عملية التكويد، ويتم التكويد عن طريق متخصصين فى إدارة قواعد وهندسة البيانات مع الشركة المصنعة لـ«ERP system» الخاص بالشركة.