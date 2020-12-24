بعد إسقاط جنسيتها.. 10 معلومات عن غادة نجيب زوجة الهارب هشام عبدالله

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن غادة نجيب، زوجة الفنان الهارب هشام عبدالله، وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن غادة نجيب، والتي جاءت كالآتي:

- الاسم: غادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني.

- من مواليد القاهرة في الثالث من فبراير عام 1972.

- حاصلة على ليسانس الحقوق.

- وظيفتها ناشطة سياسية.

سورية وحصلت على الجنسية المصرية

- تزوجت من الفنان المصري الهارب هشام عبدالله فى مارس من عام 1999.

- سورية الأصل.

- حصلت على الجنسية المصرية.

- كانت تقيم بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.

- هربت مع زوجها هشام عبدالله إلى تركيا بعد ثورة 30 يونيو.

- طالتها اتهامات الجماعة بأنها قوادة الإخوان وتجلب النساء لعناصر الجماعة.

غادة نجيب تهدف لإشعال الفوضى

واعتادت غادة نجيب، على الظهور في عدة فعاليات من أجل الهجوم على الدولة، وبث الأكاذيب والأخبار المفبركة، فهدفها الأساسي هو زيادة حدة الاحتقان بين الدولة والشعب وإشعال نيران الفتنة وتأجيجها.

وقد استطاعت السورية غادة، إقناع زوجها الفنان هشام عبدالله، الهارب في تركيا، بأن يهاجم ويحرض ضد الدولة في عدة فعاليات مختلفة، وأقنعت زوجها بأن يغازل الجماعة الإرهابية بكسب ودها عن طريق الهرب إلى تركيا، فتورط بفعل وسوسة زوجته له في العديد من الجرائم الإرهابية ما دعا الإنتربول الدولي لأن يدرجه على قوائم الإرهاب «الكود 87» وهو ما وصفته غادة نجيب نفسها بأنه أعلى درجات الإرهاب الدولي وكأنها سعيدة بما وصل إليه زوجها من إجرام.

لم يتوقف دور غادة عند زوجها فقط، بل أنها كانت تخدم آخرين وذلك في أعمال منافية للأداب، حيث يطلق عليها داخل جماعة الإخوان بأنها قوادة لأنها كانت تجلب النساء إلى عناصر الإخوان، وهو الأمر الذي فضحه الإخواني سامي كمال الدين.