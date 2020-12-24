جدول امتحانات الفصل الداسي الأول إبتدائي وإعدادي 2021 محافظة سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والاعدادية 2021 .

وتم اعلان جدول امتحانات للمرحلة الإبتدائية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى السادس الإبتدائي،

وكذلك مواعيد امتحانات مدارس الفصل الواحد من الصف الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، ووفقا للجدول تجري امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، يوم الأحد 10 يناير القادم حيث يؤدي الطلاب امتحان االلغة العربية والخط، ويوم الثلاثاء12 يناير امتحان الرياضيات والتربية الدينية، ويوم الخميس 14 يناير الدراسات الاجتماعية، ويوم الاحد 17 يناير امتحان العلوم، ويوم الاربعاء 20 يناير امتحان اللغة الإنجليزية.

أما امتحان الصف السادس الإبتدائي فيبدأ يوم الاثنين 11 يناير بمادة اللغة العربية والخط، ويوم الأربعاء 13 يناير امتحان الرياضيات والتربية الدينية، ويوم السبت 16 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية، ويوم الاثنين 18 يناير العلوم، ويوم الخميس 21 يناير امتحان اللغة الإنجليزية.

ويؤدي الطلاب امتحان الصف الأول الاعدادي بداية من يوم الأحد 10 يناير لمادة اللغة العربية والخط، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 12 يناير امتحان اللغة الأجنبية، والخميس 14 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية، والأحد 17 يناير العلوم والتربية الفنية، والأربعاء 20 يناير الهندسة والتربية الدينية.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي، يوم السبت 23 يناير حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية، والتربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية، والأحد 24 يناير، الجبر والاحصاء والتربية الفنية، والاثنين 25 يناير العلوم والتربية الدينية، والثلاثاء 26 يناير اللغة الأجنبية، الأربعاء 27 يناير الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والسبت 30 يناير الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.