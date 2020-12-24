وفد «التخطيط» يتابع مستوى أداء المراكز التكنولوجية في قنا

أجرى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة إلى محافظة قنا، للوقوف على مستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، ومناقشة مؤشرات الأداء وكيفية التغلب على المعوقات.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء، موضحة أنّ التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلي التسهيل على المواطنين عملية الحصول على الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، مع تبسيط الإجراءات، ما يحسن فرص الاستثمار بالمحافظات.

وأوضحت السعيد أنّ المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن حاليا تعد منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين كذلك، وتتبع أسلوبا مطورا لتحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين يساهم في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، متابعة أنّها تسهم في إتاحة الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، من خلال نظام الشباك الواحد، فضلا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

وخلال الزيارة، التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، كما اجتمع الوفد مع رؤساء المدن ومناقشة مؤشرات الأداء بالمراكز التكنولوجية وكيفية التغلب علي المعوقات.

وأجرى الوفد زيارة إلى المركز التكنولوجي بنجع حمادي والمرور على الإدارات الخلفية، والمرور على مدينة الوقف للتجهيز للتدريب، والمرور على مدينة قفط للاستعداد لبدء التدريب، وبالانتهاء من مدينة قفط يتم الانتهاء من ميكنة المحافظة بـ8 مراكز تكنولوجية، وجار دراسة ميكنة الديوان العام.

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة، ورافقه بالزيارة عميد مهندس ماجد كَمال المسؤول عن متابعة مشروع المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا، والمهندس مروان جمال مسؤول دعم فني.