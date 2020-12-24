«الإفتاء»: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم تتفق مع مكارم الأخلاق

قدمت دار الإفتاء المصرية في فيديو موشن جرافيك، التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد، مؤكدة أن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم أمر حث عليه الإسلام، ويتفق مع مكارم الأخلاق، وأن الإسلام أقر مبدأ العيش السلمي مع الجميع، دون النظر لعقائدهم، ودعا إلى ودهم والإحسان إليهم، وأن ميلاد الأنبياء خير وسلام للبشرية كلها.

وأوضحت الدار في الفيديو، أن الإسلام دعا إلى ودهم وصلتهم وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، والإحسان إليهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، مشددة على أن ميلاد الأنبياء خير وسلام للبشرية كلها، وأن الإسلام دين سلام ورحمة وبر وصلة؛ فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

ووجهت دار الإفتاء رسالة إلى المسلمين جميعًا في نهاية الفيديو، قالت فيها: «اتبع منهج الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تترك نفسك للمتشددين والمتعصبين الذين يأخذون من الدين ما يوافق هواهم، أما من يخالف طريقهم الضيِّق فليس عند المتطرفين له أسهل من التكفير".

وقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، التهنئة للإخوة الأقباط في مصر وخارجها، اليوم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن مصر تعد نموذجا فريدا في وحدة الصف والنسيج الوطني.

رابط الفيديو على الفيس بوك:

https://business.facebook.com/watch/?v=1119697878484919