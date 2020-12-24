وزير النقل يتفقد ميناء سفاجا ومشروعات وطرق بالبحر الأحمر

تفقد الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، مشروعات ميناء سفاجا، وخط السكة الحديد بطريق قنا - سفاجا وطريق "سفاجا - الغردقة" خلال زيارته للمحافظة اليوم، تنفيذا لتوجيهات القيادة الساسية بمتابعة مشروعات التنمية في مختلف المحافظات.

َشملت جولة الوزير ميناء سفاجا حيث تفقد محطة متعددة الأغراض بالميناء وساحة انتظار النقل الثقيل والمنطقة اللوجستية بسفاجا ورصيف الميناء، كما تفقد الوزير منطقة مشون البضائع، والتي يجرى تنفيذها داخل ميناء سفاجا ، بمساحة 5900 متر وتبلغ تكلفتها 46 مليون جنيه، وتم تنفيذ 92% من إنشاءاتها، ومن المقرر أن يتم افتتاحها في نهاية شهر فبراير من العام المقبل 2021.

وزار منطقة الـ40 ألف متر داخل الميناء التى تم استقطاعها من شركة الألمونيوم لإنشاء رصيف بحري بها بمسافة 60 متر بالمنطقة الجنوبية بالميناء، وإنشاء مخزن مكشوف وساحة كبيرة بها بتكلفة 55 مليون جنيه.

و تابع وزير النقل جولته داخل ميناء سفاجا برفقة مسئولي الوزارة من مساعديه من القطاع البحرى والبرى، المنطقة متعددة الاغراض، والمنطقة اللوجستية، وساحة الانتظار الشاحنات خارج الميناء بمساحة 48600 متر بتكلفة 38، ونسبة التنفيذ بها 45%.

وعقب تفقد ميناء سفاجا والمناطق المختلفة يتوجه وزير النقل ومرافقوه إلى طريق "قنا - سفاجا" حتى الكيلو 90 باتجاه قنا "نقطة التقاء خطة السكة الحديد" قنا سفاجا مع الطريق.

جدير بالذكر عقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اجتماعاً موسعاً، مع رئيس وقيادات ورؤساء المناطق بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات والذي صدّق على إطلاقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه والذي يتمّ تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري