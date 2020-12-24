أطباء: تأثير لقاحات كورونا المنتظرة يظهر بعد تطعيم 70% من سكان العالم

تستمر أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالزيادة في أغلب دول العالم، وخاصة بعد ظهور موجات أخرى للفيروس، وسلالات جديدة متحورة وأشد شراسة في أكثر من دولة، وذلك على الرغم من إنتاج أكثر من لقاح ضد الفيروس بنسب فعالية وشفاء كبيرة، وتعاقد الكثير من الدول عليها، وحصولهم بالفعل على اللقاحات وبدأ التلقيح، إلا أن الأعداد لم تتوقف عن التزايد.

«عز العرب»: العالم يحتاج لتلقيح 70% من سكانه للحكم على قدرة اللقاحات

ولتوضح أسباب زيادة الإصابات والوفيات بالفيروس المستجد على الرغم من توافر اللقاحات، قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن الحكم على اللقاحات ليس سوى بعد تطعيم 70% من سكان العالم، وبذلك يكون العالم قطع شوطًا هامًا للوقايا من الوباء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تغطية مليار ونصف مواطن على مستوى العالم باللقاحات خلال العاام المقبل 2021.

استشاري الأمراض المعدية: الحاصلين على لقاحات كورونا في 2021 نسبة بسيطة

وأضاف «عز العرب» لـ«الوطن»، أن النسبة المتوقع حصولها على لقاحات كورونا خلال 2021 ما زالت نسبة بسيطة، مقارنة بعدد سكان العالم الذي يصل إلى ما يزيد عن 7 مليارات و800 مليون مواطن، ويحتاج كل شخص منهم إلى جرعتين من اللقاحات، ولذلك يحتاج العالم إلى إنتاج عدد هائل من اللقاحات، وهو ما يؤخر الحكم على جدوى اللقاحات، وقد يستغرق الإتاحة في سبيل الوقاية مدة لا تقل عن 3 سنوات للوصول إلى العدد المستهدف وهو 70% من البشرية.

وأشار استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى أن الأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، باعتبارها العامل الأكثر قدرة على الوقاية لحين إتاحة اللقاحات للجميع، خاصة وأن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاحات هى الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

«عقبة»: رصد معدلات المتعافين ودراسة معدل انتشار الفيروس خطوات ثانية بعد التلقيح

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن الحكم على تأثير اللقاحات في تقليل أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لن يكون سوى بعد تلقيح أعداد كبيرة، وبعد ذلك تتم الملاحظة لتلك الأعداد، ورصد نسب الشفاء مقارنة بأعداد المصابين والوفيات، ودراسة معدل الانتشار بعد حصولهم على اللقاحات، وبعدها يتم الحكم على فعالية اللقاحات وتأثيرها على أعداد المصابين والوفيات.