أستاذ باطنة: تراخي المواطنين ساعد في انتشار فيروس كورونا مرة أخرى

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، ساعد في انتشاره مرة أخرى بصورة كبيرة، موضحا أن من ضمن أسباب زيادة أعداد الإصابة هو دخول فصل الشتاء وظهور الامراض التنفسية تواجد المواطنين في الاماكن المغلقة بصورة دائمة يساعد في زيادة اعداد الاصابة موضحا إلى إن وزير الصحة البريطاني قال «الناس كلها تعتبر نفسها مصابين ولو اعتبرنا نفسنا مصابين هنلبس الكمامة علشان منعديش بعض».

«أستاذ مناعة»: ارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية يساعد في انحسار الإصابات

وأوضح «عقبة» ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من الجاني» علي فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن ارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية يساعد بشكل كبير في انحسار أعداد الإصابات وعدم انتشارها بصورة كبيرة، لافتا إلى أنه في حال نقص نسبة الأكسجين في الجسم عن 93 في المئة سوف يسبب مشاكل في التنفس.

وأشار، إن هناك بعض المواطنين لديهم مشاكل في التنفس ولم يعانوا منها الفترة الماضية ولكن بعد ظهور فيروس كورونا أصبحت تشكل لديهم مشاكل في التنفس، ومن الأشياء التي سجلت في أبحاث كثيرة الفترة الماضية، هي أن فيروس كورونا كانت أعراضه المعروفة في التنفس وفي الجهاز الهضمي وطفح في الجلد واحتقان في العين وفقد حاسة الشم والتذوق ولكن خلال ظهور السلالة الجديدة ظهرت أعراض جديدة منها التأثير على الدورة الدموية وتجلط في الدم وتصيب الأعضاء الرئيسية في القلب، وتعمل على ضعف عضلة القلب والكبد ونقص الأكسجين في المخ.

وأوضح أن القيادة السياسية في مصر لديها اهتمام بالغ بحياة المواطنين في مصر منذ ظهور فيروس كورونا وتخصيص موازنة بلغت 100 مليار جنية بالإضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي استفادت منها مصر من خلال معرفة الظروف الصحية للمواطنين عن طريق الكشوف التي قدمت لهم في المبادرة.