الصحة: مصر تصنع بروتوكولات علاج كورونا بنسبة 100%

قال الدكتور حسام حسني، رئس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إنّ الوزارة انتهت من إعداد أوراق بحثية كدول العالم المتقدم، بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأكد حسني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأكاديمية الأميرة فاطمة، أنّ الوزارة بدأت حاليا تصنيع بروتوكول علاج كورونا بنسبة 100%.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّه لا داعٍ للإفراط في استخدام المضادات الحيوية وقت الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنّ الأطباء لجأوا إلى الكورتيزون في الحالات الشديدة فقط، لكن الآن يتم استخدامه في الحالات المتوسطة.

يذكر أنّ المؤتمر يكشف عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، والإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي أُجريت على فيروس كورونا على مستوى العالم.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على توضيح الآليات الواجب على المواطنين إتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية، لا سيما للنساء الحوامل وكبار السن.