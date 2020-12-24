«صناعة الدواء»: شركات الأدوية تحملت عبئا كبيرا لحماية المصريين من كورونا

قال الدكتور جمال الليثي، ممثلًا عن دكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر من الدول القليلة جدًا في العالم التي لم تشهد أزمات خلال جائحة كورونا، وللوصول لهذه المرحلة كان هناك الكثير من الجهات والمسؤولين يعملون في هذا النطاق، بداية من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى العاملين في مصانع الأدوية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان يجتمع بشكل دوري مع كل المنظومة الصحية من أجل تأمين الدواء في مصر وتأمين المنظومة الصحية، ونفس الأمر بالنسبة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهيئة الدواء قامت بالعديد من الجهود لتسهيل إجراءات استيراد المواد الخام للأدوية، وشركات الأدوية تحملت عبئا كبيرا لتوفير الدواء.

وأضاف «الليثي»، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أزمة فيروس كورونا المستجد، أن المخزون الإستراتيجي من الخامات الخاصة بالأدوية كان أمر يجب العمل على تأمينه في ظل جائحة كورونا، لأن مصر تعتمد بنسبة 95% مستوردة من الخارج، ونسبة غير قليلة قد تتعدى الـ 70% منهم تأتي من الصين والهند، الذي بدأت فيها الجائحة وعدم السفر والاستيراد، ولذلك كان يجب من البداية تأمين هذا المخزون الإستراتيجي، في ظل بدء الجائحة حتى لا يحدث أي نقص في الأدوية.

ارتفاع أسعار مواد الأدوية لم يوقف العمل بالمصانع

وتابع أن شركات الأدوية لم تنظر إلى الأسعار أو التمويل، وإنما الجميع كان ينظر إلى تأمين مخزون الأدوية والخامات للمواطنين على الرغم من زيادة أسعار المواد الخام، حيث أن أحد المواد المهمة في الأدوية ارتفع سعرها من 120 دولارا للكيلو لـ 1750 دولارا للكيلو، في ارتفاع كبير وضخم، وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف شركات الأدوية عن العمل.

وأردف أن شركات شحن الأدوية رفعت سعرها أيضا وعلى الرغم من ذلك شركات الأدوية استمرت من أجل توفير الدواء للمصريين، في توقيت كان صعبًا على الجميع.

وأشار إلى أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل شركات ومصانع الأدوية خلال العمل، من أجل حماية العاملين من أزمة فيروس كورونا، وخلال وقت الوجبات، تم عمل تباعد بين المواطنين ونفس الأمر بالنسبة للانتقالات.