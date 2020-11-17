غرفة صناعة الدواء عن تقنية "mrna": تستخدم في لقاحي "فايزر" و"موديرنا"

صراع بين شركات الأدوية على مستوى العالم للتوصل إلى اللقاح السحري والأكثر فعالية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وإنقاذ البشرية، آخرها شركة "موديرنا" التي أعلنت أمس الاثنين في بيان لها، عن نجاح لقاحها المضاد لفيروس "كوفيد 19" بنسبة فعالية تصل إلى 94.5%، لتتغلب بذلك على لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" الذي أعلنا عنه مؤخرًا بنسبة فعالية ضد كورونا تصل إلى 90%، وعلى الرغم من اختلاف اللقاحين في نسبة الفعالية ضد الفيروس ودرجة درجة حرارة الحفظ والتخزين، إلا أنهما يتفقان في طريقة العمل باستخدام تقنية "Messenger RNA".

ولتوضيح المزيد حول تقنية "mrna" المستخدمة في لقاحي "فايزر" و"موديرنا"، قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن هناك أكثر من طريقة لعمل الأمصال واللقاحات في علم الفيروسات، من بينها طريقة تستخدمها مراكز الأبحاث وهى تحميل جزء من الفيروس إلى الجسم، حتى يتعرف عليه لكن دون أن يتأثر أو يصاب به، ثم يبدأ في إنتاج الأجسام المضادة التي تحارب الفيروس.

وأضاف "رستم" لـ"الوطن"، أنه بعد تلك العملية يتم قياس مدى نجاح وفعالية الأجسام المضادة في التصدي للفيروس وقياس النسبة المئوية لها، ومعرفة الوقت الذي سيتوقف خلاله الفيروس، ومدى درجة الأمان والأعراض الجانبية وتأثيرها سواء خطير أم بسيط، وهو ما حدث لأول مرة في تجربة تقنية "mrna"، وهي إحدى مركبات الخلية، وتم استخدامها بدلا من الـ"dna" التي كانت تستخدم قبل ذلك.

طبيب فيروسات: تقنية "mrna" تستخدم الهندسة الوراثية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن تقنية "mrna" تستخدم الهندسة الوراثية، من خلال تكوين الشفرة الجينية المسؤولة عن تكوين الشوكة البروتينية لفيروس كورونا، مضيفًا أنها لا تستخدم جزءا من الفيروس، إنما تستخدم شفرة يتم تصنيعها خارجيًا، ويتم حقنها لتكوين الأجسام البشرية الشوكة البروتينية الشبيهة لمثيلتها في فيروس الـ"كوفيد 19"، ثم يبدأ الجهاز المناعي بتكوين أجسام مضادة ضد تلك الشوكة.

وأكد "عقبة" لـ"الوطن"، أن شركة "موديرنا" لها تجارب كثيرة في هذه النوعية من الأبحاث، إلا أنه لم يكن تم تطوير لقاح بهذه التقنية والفعالية والآمان من قبل، مشيرًا إلى أن جميعها كانت تجارب لم تتم الموافقة عليها لإنتاج لقاح كهذا.