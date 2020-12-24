مهندس يرافق زوجته النائبة في أول يوم لها بالبرلمان

حرص المهندس إسماعيل الرشيدي على التواجد مع زوجته النائبة فايزة صالح الفائزة بالمقعد النيابي عن قائمة غرب الدلتا، وذلك لاستلام كارنيه العضوية، واستلام الحقيبة البرلمانية.

وقال «الرشيدي»: إنه يشعر بسعادة بالغة لوصول زوجته لهذا المكان النيابي الهام، فهي دائما وأبدا تسعى لخدمة الفقراء والبسطاء من أهالينا.

تزوجا منذ 22 عاما وأنجبا 5 أبناء

وأضاف لـ«الوطن»: «تزوجنا منذ 22 عاما، وأنجبنا 5 أبناء اثنين منهم بالجامعة والباقي في سنوات دراسية مختلفة، وطوال هذة الفترة حلمنا سويا وكنا نجتهد من أجل ثبات هذة الأسرة».

وعن مصاحبته لها في أول يوم داخل البرلمان قال الرشيدي: «إزاي أسيبها، فرحتنا بيها كبيرة، وهذا المقعد هو نتاج جهد وعمل خالص بدأته زوجتي منذ سنوات طويلة». لافتا إلى أن طبيعة عمله وسفرياته الخارجية قد تحول دون تواجده معها خلال الفترة المقبلة.