أمين مجلس النواب مداعبا «الشوباشي»: اقتربتي من رئاسة الجلسة الافتتاحية

بكت النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، عقب استخراجها كارنية العضوية، قائلة: «شرف كبير ليا إن أكون أحد أعضاء البرلمان وذلك تتويج لعملي طوال السنوات الماضية».

وأضافت الشوباشي لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليها مسؤولية البلاد، وهى داعم أساسي للمرأة، مؤكدة أن التمثيل النسائي في هذا البرلمان هو الأعلى في تاريخ الحياة النيابية.

وداعب الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، النائبة فريدة الشوباشي، قائلا: «اقتربتي من رئاسة الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد».

وردت «الشوباشي»: «انتوا ليه مكبرني»، وحظت على هامش استخراجها كرنيه العضوية بمودة جميع زميلاتها من النائبات اللاتي حصلن على كارنيهات العضوية البرلمان في الفصل التشريعي الجديد.

ووصل عدد النواب الذين استخرجوا كارنيهات العضوية اليوم لنحو 25 نائباً حتى الآن، من إجمالي 100 نائب يمثلون قائمة قطاع الصعيد والجيزة.