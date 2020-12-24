إحالة أوراق المتهمين بالتحرش الجماعي في ميت غمر للمحامي العام

أحال المستشار مصطفي عبد الغني، وكيل النيابة الكلية، أوراق واقعة التحرش الجامعي بـ«فتاة ميت غمر» إلى المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة المنصورة الكلية، لإعداد قرار الإحالة، وإحالة المتهمين إلي المحاكمة، عقب انتهائه من التحقيقات اليوم.

وورد في التحقيقات أسماء 7 متهمين، هم: « محمد ص. ا.، و أحمد س. أ.، و محمد ق. ف.، عبد الله أ. م.، , محمد هـ. م. ، ومصطفي هـ. م.، و علي م. أ» .

وطالبت النيابة بتقييد الأوراق جناية وجنحة، حال كون المتهمين من الثالث إلي السابع بلغوا الخامسة عشر من أعمارهم ولم يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليها «ياسمين م. ا.» يوم 10 ديسمبر 2020 بدائرة قسم شرطة ميت غمر،بأن تتبعوا خطاها بالسيارة قيادة الأول والدراجة النارية قيادة السادس، ورشقوها بنظراتهم وعباراتهم اللاذعة موصدين عليها خط سيرها لترضخ لهم وينالوا منها، بأن قصدوا مواطن عفتها ممسكين إياها غير مرة، واضعين أجسادهم بجسدها مطوقين إياها بأيديهم لبلوغ مقصدهم على النحو المبين بالتحقيقات».

وطالبت النيابة العامة بنسخ خمس صور من الأوراق تقيد الأولي والثانية برقمي جنح طفل، وتخصص الأولى لما نسب للمتهم الثالث عن واقعة قيادته سيارة بغير ترخيص، والثانية لما نسب للمتهم السادس من واقعة قيادته سيارة بغير ترخيص، ويقيد الباقي بأرقام جنح وتخصص الثالثة لما نسب لوالد المتهم الثالث من إتهام وتخصص الرابعة ما نسب لوالد المتهم السادس من اتهام وتخصص الخامسة عن واقعتي الابتزاز والتشهير بالأوراق، علي أن يتم التصرف فيهم استقلالا»

وكان قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية، قرر حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات في واقعة التحرش الجامعي "ياسمين م. ا" وشهرتها "بسنت" 23 عامًا، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتحرش والتنمر وخدش الحياء.