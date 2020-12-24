«مصر الخير» تتحمل نفقات إقامة المصريين العالقين بالإمارات

أعلنت مؤسسة «مصر الخير» برئاسة الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، تكفلها بالنفقات اللازمة كافة، ونفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين في الخارج، ممن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم، في الفنادق بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بالمؤسسة، إن المؤسسة لا تتأخر مطلقا عن مد يد المساندة والدعم لكل مواطن مصري، دون أي لون من التفرقة داخل مصر أو خارجها، لذلك جاء قرار المؤسسة بلا أدنى تردد في تحمل نفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين ممن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت سهير، إلى أنه في إطار متابعة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لموقف المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة، عقب تعليق الطيران بدولة الكويت الشقيقة، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، بالتواصل المباشر مع المؤسسة، وتم الاتفاق على تحمل الأخيرة لنفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين ممكن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات، وكان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكنوا من سداد قيمة الإقامة.

وأوضحت مدير برنامج الغارمين بالمؤسسة، أن التنسيق والتواصل مستمر مع السفيرة نبيلة مكرم، لحين إنهاء مشكلة المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة.

من جانبها، قدمت وزيرة الهجرة، خالص الشكر لمؤسسة «مصر الخير» على جهدها الكبير الذي بذلته لدعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات، في إطار تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض».

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن التعاون مع المؤسسة يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وتحقيقا للهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات والأطراف المعنية، من أجل الوصول لتقديم أشكال الدعم كافة للمصريين بالخارج.