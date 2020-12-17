«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن ذكرى أول صلاة في الجامع الأزهر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع من خلال فضائيتي القناة الأولى المصرية وقناة أون ويقدمه كل من الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي حسام الدين حسين، تقريرًا تليفزيونيًا حول ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر في عهد الظاهر بيبرس.

وجاء في التقرير الذي عُرض بالبرنامج أن جامع الأزهر مر أكثر من ألف عام على تشييده، وأنه يعتبر واحدا من أهم الرموز الإسلامية داخل مصر والمنطقة العربية والإسلامية علاوة على ذلك يعد واحد من أهم المعالم في العالم باعتباره أقدم أثر فاطمي في البلاد.

تاريخ إنشاء الجامع الأزهر

وأضاف التقرير أن جامع الأزهر قد تم إنشاؤه على يد القائد جوهر الصقلي في تاريخ الرابع من أبريل عام 970 ميلادية، وتم افتتاحه للصلاة في الثاني والعشرين من شهر يونيو عام 972 ميلادية، مشيرًا إلى أن الصلاة داخل الجامع توقفت في وقت إطاحة صلاح الدين الأيوبي بحكم الفاطميين في مصر وذلك في عام 1171، إلا أنها عادت من جديد للاستئناف في عصر المماليك وذلك بعدما أمر السلطان بيبرس بأن تُقام الصلاة في جامع الأزهر.

وكان في مثل هذا اليوم من عام 1267 ميلادية، أقيمت صلاة الجمعة لأول مرة في الجامع الأزهر بالقاهرة، والذي يعتبر واحد من أشهر وأهم المساجد في العالم الإسلامي، وهو جامع وجامعة منذ أكثر من 1000 سنة.

وضع حجر الأساس في الجامع الأزهر

واختتم التقرير أنه حين أسس جوهر الصقلي مدينة القاهرة وشرع في إنشاء الجامع الأزهر، وضع الخليفة المعز لدين الله حجر أساس الجامع الأزهر يوم 14 رمضان عام 359 هجرية الموافق 970 ميلادية.