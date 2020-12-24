من تحت قبة البرلمان.. زوجة الشهيد السواركة تتحدى الإرهاب

واصل مجلس النواب استقبال أعضائه الجدد لبرلمان 2021، واستخرجت النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء زوجة الشهيد محمد سلمي السواركة كارنيه العضوية اليوم.

وقالت عقب استخراجها لكارنيه العضوية، إن القوات المسلحة نجحت في معركتتها ضد الإرهاب في شمال سيناء وأنها تتجه للبناء والتنمية خلال المرحلة القادمة. مبينة أن سيناء مرت بظروف خاصة والدولة تكافح الإرهاب بجانب تحقيق التنمية: «سأتبنى عددا من القضايا التي تتعلق بحل مشكلات التعليم والصحة والإسكان والمشروعات المتوسطة والصغيرة».

ووجهت رسالة للعناصر الإرهابية: «لن تتمكنوا من بلادنا وهي عصية عليكم ولدينا رجال من القوات المسلحة والمدنيين الذين يقفون خلف الدولة المصرية» كما وجهت الشكر للدولة المصرية على دعمها أسر الشهداء: «نحظى برعاية كاملة ومشاركتي في القائمة الوطنية تكريم لأسر الشهداء».