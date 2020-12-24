لامس عمود إنارة.. نفوق حصان صعقا ونجاة صاحبه بالمنصورة

نفق حصان صعقا بالكهرباء أثناء سيره بأحد شوارع مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم، عقب ملامسته أحد أعمدة الإنارة، فيما تمكن صاحبة من القفز بعيدا والنجاة بنفسه قبل أن يلقى نفس مصير حصانه.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغًا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بصعق «حصان» ونفوقه بشارع «العسقلانى» دائرة قسم أول المنصورة.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلي مكان البلاغ، وتبين أن المدعو محمد عبد النبي الشهاوى، 54 عامل مقيم بالمنصورة، حال مروره بالشارع مستقلا عربته الكارو يجرها «حصان» بجوار أحد أعمدة الإنارة وحولها كمية من المياه، تعرض لصعق كهربائي أدى إلى نفوق الحصان، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبسؤال المدعو فؤاد أبراهيم فواد، 39 عامًا، فني كهرباء بهندسة غرب المنصورة، في محضر الشرطة، علل ذلك بحدوث ماس كهرباني من توصيلة عشوائية بالعامود ولا يعلم من القائم بتوصيلها وتم إزالة التوصيلة وإصلاح العطل ولم ينجم عنه ثمة انقطاع بالتيار الكهربائي.

وتم إخطار إدارة الطب البيطري لدفن الدابة النافقة بالطريقة الصحية الأمنة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12046 لسنة 2020 إداري قسم شرطة أول المنصورة.

ومن جهة أخري تبلغ لمركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول «أمال أبوالفتوح العايدي، 65 سنة ربة منزل، ومقيم قرية «نجير» دائرة مركز دكرنس، مصابة باشتباه شرخ بالجمجمة، ادعاء حادث طريق ، وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة .

بانتقال الضباط وبالفحص وسؤال ابنة شقيقتها جمالات صالح عبدالوهاب ، 48 سنة ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية قررت بانه حال عبور خالتها الطريق أمام القرية محل إقامتها اصطدم بها توك توك مجهول «فر قائده هاربا» .