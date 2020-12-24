الحكومة تنتهي من صرف «مرتب ديسمبر» لموظفي الدولة

انتهت وزارة المالية، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، من صرف رواتب شهر ديسمبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لـ9 وزارات وهيئات حكومية، لم تكن قد تلقت رواتب عامليها في اليومين الماضيين، وفق كتاب دوري أصدرته الوزارة في شهر أكتوبر الماضي، لتنظيم صرف مرتبات موظفي الدولة، بداية من أكتوبر حتى نهاية عام 2020.

اليوم الأول لموظفي «الداخلية» و«الصحة»

وبدأت الوزارة صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم أمس الأول الثلاثاء، لـ3 أيام تنتهي خلالها من صرف رواتب ديسمبر لأكثر من 5 ملايين موظف، حيث جرى صرف رواتب وزارتي الصحة والداخلية في اليوم الأول، وفق الكتاب الدوري للوزارة، ليتصدرا اليوم الأول للصرف، ثم صرف مرتبات العاملين بـ17 وزارة وهيئة في اليوم التالي.

الصرف لمدة 3 أيام منعاً للتكدس وانتشار كورونا

وأشار الكتاب الدوري إلى تنظيم عمليات الصرف وتوزيعها على 3 أيام؛ منعًا للتكدس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحدد وزير المالية، في وقت سابق، مواعيد صرف مرتبات الموظفين في الدولة عن شهر ديسمبر الجاري، لتبدأ الوزارات والجهات الحكومية عملية الصرف، اعتباراً من يوم 22، على أن يستمر لمدة 3 أيام، على أن تصرف المستحقات الأخرى أيام 8 و9 و10 من كل شهر.

ووفقاً للكتاب الدوري للوزارة، فإن إخطار الجهات الإدارية لتخطر العاملين بها بموعد بداية الصرف ضروري، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع البنوك قدر الاستطاعة، وذلك على النحو الذي يتسق مع الجهود المبذولة من جانب الحكومة للحد من التجمعات، مع التشديد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعزيز إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.