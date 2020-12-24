بـ«طقم من 44 فتاة».. رجل أعمال يهجر المقاولات إلى تسهيل الفجور

لجأ رجل أعمال إلى حيلة سريعة للثراء؛ إذ قرر التوقف عن نشاطه في مجال المقاولات، واحتراف حياة الليل والعمل في تجارة الجنس.

المتهم يدعى «وجدي. ا»، 56 سنة، يمتلك شركة مقاولات، وضبط في عدة جرائم، منها قضايا شيكات بدون رصيد، وحيازة أسلحة نارية، وتعرض لضائقة مالية عقب تعثر أعماله في مجال المقاولات، وكان يقضي الليل في السهر على أحد الكافيهات برفقة صديقته نهى، ويوما تلو الآخر لم يعد يستطع دفع تكاليف السهرات التي تستمر حتي الصباح الباكر.

اختمرت الفكرة في ذهنه، وفقا لما جاء في التحريات، وقرر أن الدخول إلى مجال الأعمال المنافية للآداب: «الفكرة جات لي لما واحد صاحبي طلب أوسط نهى صاحبتي عشان تقنع واحدة عجبته على الكافية تبات معاه ليلة».

20 ألف جنيه في الليلة

توجه المتهم إلي نهى، وأخبرها بما يريد صديقه؛ فأخبرته أن عليه أن يدفع؛ لأن مهرها غالي، فابلغه بذلك فوافق على الفور بدفع ما طلبته، وهو 15 ألف جنيه في اليلة الواحدة، و5 آلاف عمولة.

بدأت الفكرة تلمع في عقل «وجدي»، وعرض على نهى تكوين «طقم»، ما يعني مجموعة من الفتيات يتولي هو إدارة تشغيلهم في الأعمال المنافية للآداب، وبالفعل كونت المجموعة، وأدارها برفقة صديقته: «الدنيا مشيت وبقيت قاعد للموضوع ده»، مشيرا إلى أنه ضم 44 فتاة، وكان يغيرهن باستمرار على حسب مزاج الزبون: «مكانتش أي واحدة بتشتغل معايا إلا وشكلها بنت ناس، لأن زبايني تجار كبار وناس لها اسم».

المقابلات على الكافيه

وتنكر أحد الضباط وجلس على الكافيه، ولاحظ النشاط المريب للمتهم، وكشفت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إدارة أحد الأشخاص صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية.

وأعدت خطة لضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ضبط 3 أشخاص «صاحب شركة مقاولات، له معلومات جنائية»، وسيدتين بدائرة قسم ثان مدينة نصر بالقاهرة، حال تسهيل الأول واستغلاله لهما في نشاطه الآثم.

وحرزت القوة مسدس صوت، وعددا من طلقات الصوت، و2 هاتف محمول «يحوى أحدهما العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم.

وبمواجهة المتهم الأول وإحدى السيدتين، أقرا بقيامهما بالترويح للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية، وبمواجهة الأخيرة أقرت باستغلالها من قبلهما في الأعمال المنافية للآداب.

وأحيل المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.