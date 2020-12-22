اليونان تدعو تركيا للتخلي عن أطماعها وتحاكم جواسيس «أردوغان»

طالب وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، أمس، تركيا بالتخلى عن أطماعها العثمانية، إذا أرادت تسوية الخلافات مع «أثينا»، وقال فى رده على نظيره التركى عبر «تويتر»: «أولاً، يجب على تركيا التخلى عن تهديداتها بالحرب ضد اليونان، إذا مارسنا حقوقنا المشروعة، ثانياً، إذا كانت تركيا تطمح لأن تصبح أكثر أوروبية، فيجب التخلى عن خططها العثمانية، ما يخدم الشعب التركى بشكل أفضل، وثالثاً، الامتناع عن الاستفزازات والأنشطة غير المشروعة».

وكان وزير الخارجية اليونانى قال إن عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد قطاعى الاقتصاد والتجارة التركيين هى بمثابة خطوة أولى، وهناك احتمال كبير أن تتوسع إلى عقوبات ضد أفراد وكيانات أخرى. وأكد أن «تأثير العقوبات الأمريكية على تركيا سيصبح واضحاً مع الوقت»، موضحاً أن تلك العقوبات رسالة قوية وواضحة. وتفاقمت الخلافات بين تركيا واليونان على خلفية السفن التركية التى تنتهك سيادة المياه اليونانية والقبرصية للتنقيب غير المشروع عن الثروات.

من جهة أخرى، أدلى، أمس، مواطنان يونانيان متهمان بالتجسس ضد بلادهما لصالح تركيا، بشهادتيهما أمام المدعى العام فى جزيرة رودس، جنوب شرق بحر إيجة، بعدما ضبطتهما السلطات اليونانية أثناء محاولتهما مراقبة السفن اليونانية. وكانت أثينا قد اعتقلت مؤخراً شخصين، أحدهما يعمل على عَبّارة تسافر بين جزيرتى رودس وكاستيلوريزو، واشتبهت السلطات اليونانية أنه كان ينقل معلومات استخباراتية عن العمليات البحرية إلى المعتقل الثانى الذى يعمل بالقنصلية التركية برودس.

وفى تركيا، طالبت المعارضة بتقديم وزير الصحة، فخر الدين قوجة، استقالته، بعد حريق بأحد المستشفيات الخاصة، وأودى بحياة 12 شخصاً.