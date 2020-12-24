بسبب معاكسة فتاة.. إصابة 3 شباب في مشاجرة بالمنصورة

أصيب 3 أشخاص بالدقهلية، في مشاجرة، اليوم، بسبب معاتبة أحدهم على معاكسة شقيقته في الشارع، وتطور العتاب إلى مشادة ثم مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة، لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول المدعو «محمد ع. أ.»، 29 عامًا، نجار مسلح، ومقيم بقرية « برق العز» دائرة مركز المنصورة مصابًا بجرح قطعي نافذ في البطن واشتباه نزيف بالبطن وجرح قطعي باليدين إدعاء تعدي آخرين.

انتقلت وحدة مباحث مركز المنصورة بإشراف المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والد المصاب ويدعي «عبدالله أ. ع.»، 85 عامًا، سائق، ومقيم بذات القرية، إتهم «شعبان.ج.ش.» 21 عامًا، حلاق، و«فكري.و.إ»، 16 عامًا، طالب، و«محمد.ع.ا» 20 عامًا، عامل يقيمون بذات القرية.

وأكد والد المصاب في محضر الشرطة، أن الثلاثة شباب الآخرين تعدوا علي نجله بالضرب بآلة حادة «مطواة» بحوزة الحلاق، وإحداث إصابته، وذلك حال معاتبة نجله للأول لمعاكسة شقيقته.

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط الأداة المستخدمة واتهما الوالد ونجله المصاب بالتعدي عليهم بالضرب بآلة حادة « سكين »، تم تحويل المتهمان الأول والثاني إلى مستشفى المنصورة الدولي، لتلقيهما العلاج اللازم وتصرح لهما بالخروج .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23729 لسنة 2020 جنح مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة .