تونس تعلق رحلاتها مع الدنمارك على خلفية سلالة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم، إنه تقرر ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، تعليق جميع الرحلات الجوية بين المطارات التونسية والدانمارك، وفقا لما ذكرته قناة «نسمة» التونسية.

وكانت النقل التونسية، أمرت، الإثنين الماضي، بتعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين مطارات البلاد وكل من بريطانيا وجنوب إفريقيا وإستراليا.

كما قررت الوزارة التونسية، عدم قبول الوافدين إلى البلاد الذين أقاموا أو عبروا الدانمارك.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 1677 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس منذ ظهوره في تونس في مارس الماضي إلى 125 ألف إصابة.

وكانت حالة من القلق والهلع سادت في العديد من الدول على خلفية اكتشاف السلالة الجديدة من «كوفيد 19»، وحظرت السويد دخول الأجانب من الدنمارك عقب اكتشاف مصابين بالسلالة الجديدة، كما حظرت أكثر من 40 دولة دخول الوافدين من بريطانيا.

وكانت السلطات البريطانية، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»، وقالت السلطات المحلية في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، إن السلالة انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك العاصمة لندن.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جونسون، في خطاب تلفزيوني، السبت الماضي، إنه لن يتم تخفف القيود في أعياد الميلاد.

وأشارت منظمة «الصحة العالمية»، إلى أن ما وصل حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» من السلطات البريطانية، لا يؤثر على فعالية اللقاحات، أخبار جيدة.

جدير بالذكر، أن «الصحة العالمية»، قالت في وقت سابق، إنه لا دليل على الإطلاق على زيادة شراسة الفيروس بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتي ظهرت في بريطانيا، وأضافت المنظمة الدولية، أن السلالة الجديدة من الفيروس تحت السيطرة.