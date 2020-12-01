تأجيل مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم بسبب كورونا

تأجيل مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم بسبب كورونا
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والصيدليات
كتب:
أسماء أبو السعود
05:40 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم : تأجيل مهرجان "تونس" للخزف والفخار كإجراء احترازي
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، تأجيل مهرجان قرية تونس للخزف والفخار، الذي كان مقررا إقامته في 10 ديسمبر الحالي، وتعليق وتأجيل فعالياته، على أن يتم تنظيمه في مارس 2021، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفيوم القومي.
كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعا اليوم، لمتابعة خطط وإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة بالمستشفيات والمدارس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، ومسؤولي الترصد والأوبئة، ومديري الطب الوقائي والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر والطوارئ والقوافل العلاجية بمديرية الصحة.
ووجه محافظ الفيوم،ـ بالتشديد على جميع الفرق والأطقم الطبية بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات والتعقيم، لمنع انتقال العدوى إليهم والتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وأشار المحافظ إلى تعليق بعض الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة بين المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا"، ومنها مهرجان قرية تونس للخزف والفخار، الذي كان من المقرر إقامته في الـ10 من الشهر الحالي، وتعليق وتأجيل فعالياته على أن يتم تنظيمه خلال شهر مارس 2021، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفيوم القومي.
وكشف محافظ الفيوم عن أنه تم تجهيز عدد 3 عمارات بمساكن الإسكان الاجتماعي في منطقة "عزبة رشيد" بقرية "شدموه" بمركز أطسا لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، لافتا إلى أن تلك العمارات تستوعب أكثر من 150 فردا، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة ووسائل الإعاشة والفرق الطبية الخاصة بها.
كما تابع محافظ الفيوم مع مسؤولي الصحة جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، وموقف المستلزمات الطبية والأدوية، وأدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على أن الإجراءات المسبقة تساعد على إحكام السيطرة على الطوارئ والأزمات.
وشدد محافظ الفيوم على المرور الدوري على كافة المستشفيات، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومحاسبة المقصر، لافتا إلى ضرورة تحمل المسؤولية الفترة الحالية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات، والتأكيد على متابعة لجنة مجابهة فيروس كورونا بالمرور على المستشفيات لالتزام الأطقم الطبية بجداول النوبتشيات.
كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية لإدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر على الأسواق والصيدليات، ومحال المستلزمات الطبية، لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع ومواد التعقيم، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أهمية التوعية المستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بتجنب التجمعات فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة، حرصًا على عدم انتشار العدوى.