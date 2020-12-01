تأجيل مهرجان تونس للخزف والفخار بالفيوم بسبب كورونا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، تأجيل مهرجان قرية تونس للخزف والفخار، الذي كان مقررا إقامته في 10 ديسمبر الحالي، وتعليق وتأجيل فعالياته، على أن يتم تنظيمه في مارس 2021، تزامنا مع الاحتفالات بعيد الفيوم القومي.

كان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعا اليوم، لمتابعة خطط وإجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحالة العامة بالمستشفيات والمدارس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة هبة عاطف، مدير عام التأمين الصحي، ومديري المستشفيات، والإدارات الصحية، ومسؤولي الترصد والأوبئة، ومديري الطب الوقائي والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر والطوارئ والقوافل العلاجية بمديرية الصحة.

ووجه محافظ الفيوم،ـ بالتشديد على جميع الفرق والأطقم الطبية بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية وارتداء الكمامات والتعقيم، لمنع انتقال العدوى إليهم والتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى تعليق بعض الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة بين المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا"، ومنها مهرجان قرية تونس للخزف والفخار، الذي كان من المقرر إقامته في الـ10 من الشهر الحالي، وتعليق وتأجيل فعالياته على أن يتم تنظيمه خلال شهر مارس 2021، تزامناً مع الاحتفالات بعيد الفيوم القومي.

وكشف محافظ الفيوم عن أنه تم تجهيز عدد 3 عمارات بمساكن الإسكان الاجتماعي في منطقة "عزبة رشيد" بقرية "شدموه" بمركز أطسا لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، لافتا إلى أن تلك العمارات تستوعب أكثر من 150 فردا، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة ووسائل الإعاشة والفرق الطبية الخاصة بها.

كما تابع محافظ الفيوم مع مسؤولي الصحة جاهزية المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس (كوفيد-19)، وموقف المستلزمات الطبية والأدوية، وأدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا على أن الإجراءات المسبقة تساعد على إحكام السيطرة على الطوارئ والأزمات.

وشدد محافظ الفيوم على المرور الدوري على كافة المستشفيات، لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومحاسبة المقصر، لافتا إلى ضرورة تحمل المسؤولية الفترة الحالية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، فضلا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات، والتأكيد على متابعة لجنة مجابهة فيروس كورونا بالمرور على المستشفيات لالتزام الأطقم الطبية بجداول النوبتشيات.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية لإدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر على الأسواق والصيدليات، ومحال المستلزمات الطبية، لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع ومواد التعقيم، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أهمية التوعية المستمرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين بتجنب التجمعات فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة، حرصًا على عدم انتشار العدوى.