الرئيس السيسي لنظيره اللبناني: نتطلع أن تكون 2021 بداية خير لمستقبل أفضل

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره اللبناني، العماد مشال عون، بمناسة العام الميلادي الجديد، متطلعا في برقية، إلى مزيد من تطور العلاقات المصرية اللبنانية.

وتلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، برقيات تهنئة من رؤساء وقادة الدول، بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن من أبرز هذه البرقيات، برقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

برقية السيسي

وبعث الرئيس السيسي في البرقية، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية إلى نظيره اللبناني، معربا عن التطلع أن يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل أفضل، تتحقق فيه طموحات البلدين وتتضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة لينعم الشعبين بعالم يسوده الاستقرار والازدهار.

وأعرب الرئيس المصري، عن تمنياته، بأن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطورا في جميع المجالات خلال هذا العام والأعوام القادمة، لما فيه صالح الشعبين.

وهنأ رئيس الجمهورية اللبناني، العماد ميشال عون، مواطني بلاده بحلول عيد الميلاد المجيد والعام الجديد 2021. وقال على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «الميلاد يبقى بشارة الرجاء الذي لا ينقطع مهما اشتدت الصعاب، كما يبقى العام الجديد بداية نعرب عن أمأنينا أن تكون واعدة»، مضيفا: «ميلاد مجيد وعام سعيد».

وكانت شجرة ميلادية، أُضيئت مساء الإثنين الماضي بالقرب من مرفأ بيروت البحري بوسط عاصمة البلاد، حملت أسماء ضحايا انفجار المرفأ في 4 أغسطس الماضي، تخليدا لذكرى الضحايا.

وحملت الشجرة، لوحات متعددة مدون عليها أسماء من قضوا جراء الانفجار، ووضعت بالقرب من تمثال المغترب اللبناني، أمام أحد مداخل المرفأ اللبناني، كما زُينت بأضواء متعددة بمناسبة قرب أعياد الميلاد المجيدة.

وكان انفجار مدمر وقع بداخل مرفأ بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار، وأسفر عن تدمير قسم كبير من المرفأ، كما قتل نحو 200 شخص وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين.