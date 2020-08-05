ماجدة الرومي: أشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على تضامنهم مع لبنان

وجهت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي، شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري لتضامنهم مع لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت قائلة: "يارب ما نسمع عنكم إلا كل خبر طيب، وما يكون إيلكن إلا السلام إلا الفرح إلا النيل اللي بيغني بالليل إلا كل شيء حلو بالدنيا، لإلكن ولكل دولة عربية ولكل الدنيا".

وأضافت الفنانة ماجدة الرومي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، "بالنسبة لي كعربية شاعرة بخطر من حوالينا بيحوم، كل دولة هي جزء من قلبي وبتمنى لها بالاستقرار والعزة وتكون حرة ومستقلة".

وتابعت: "بحس أن كل شيء بينسرق منا، بحس إن بلدنا بينسرق منا، ومش عارفين شو بدنا نعمل، بنتعامل مع ظروف ما مرأت كل سنين الحرب، لكل اليوم مش قادرين شو بدنا نتصرف في وجع كرماله بيسير أصعب، ولكن بإيماني هذا الشعب المغوار الشهيد الشعب اللبناني سيعرف كيف يتعامل مع هالوضع بقوة الله مش بقوتنا".