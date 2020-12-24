عماد الدين حسين: الإغلاق الكامل أخطر من الوباء

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن بعض أولياء الأمور، يطالبون بإغلاق المدارس بسبب الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أنهم يتركون أبنائهم يذهبون إلى مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، مشيرا إلى أن هذه المراكز، ما زالت تعمل في الخفاء «أولياء الأمور خايفين على ولادهم من الذهاب إلى المدارس فيها إجراءات تباعد اجتماعي، وفيها رقابة، ومش خايف عليه لما يروح مكان ضيق، وفرص الإصابة فيه أعلى من المدرسة!»

أغلب الدول لم تغلق إغلاقا كاملا

وأضاف «حسين» في لقاء مع قناة «MBC مصر 2» الفضائية، الخميس، أن هذا المثال طرحه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق، وينطبق أيضا على مسألة وقف الطيران إلى بريطانيا، موضحا أن أغلب الدول الأوروبية لم تغلق إغلاقا كاملا منذ شهر مايو الماضي، والجميع أصبح لديه قناعة كبيرة أنه لن يغلق إغلاقا كاملا بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وغيرهما من الدول، حيث كان الإغلاق جزئيا في بعض المناطق، مشددا على أن الإغلاق الكامل أخطر من الوباء.

خطر الإغلاق الكامل

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة التي تغلق، وتُبقي الناس في منازلهم تدفع لهم إعانات وفلوس، والاقتصاد المصري لا يسمح بذلك، خاصة وأن اقتصاد الدول الأوروبية نفسها لم يسمح بذلك، موضحا: «هو أنت لما تقعد الموظفين كلهم في الحكومة والقطاع الخاص في البيت.. مين هيديهم فلوس!! طب أنت (الحكومة) هتدفع الفلوس مضطر.. طب القطاع الخاص الذي يشكل حوالي 26 مليون موظف، هتدفعله فلوس إزاي!! ولذلك هناك أستاذة اقتصاد يقولون إنه ربما يكون الإغلاق الكامل أخطر من الوباء نفسه، لأن الوباء يسبب الوفاة ولكن الإغلاق الكامل يسبب ما هو أسوأ من الوفاة، حيث يسبب الفقر والمرض والثورات الاجتماعية، ولذلك يجب أن نكون متوازنين، حيث يتم فرض عقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية بينما تستمر عجلة الاقتصاد».