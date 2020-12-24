مي عمر تعلن موعد طرح مسلسها الجديد «لؤلؤ»: باقي 3 أيام

أعلنت الفنانة مي عمر، عن موعد طرح مسلسلها الجديد «لؤلؤ» حيث نشرت صورة من إحدى مشاهد المسلسل، عبر حسابها على «فيسبوك» وعلقت قائلة، «باقي 3 أيام (لؤلؤ) يوم الأحد القادم».

وانتهت مي الشهر الماضي من تصوير مسلسل «لؤلؤ» بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، و‏أحمد زاهر، وملك أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام.

ويعد المسلسل أولى بطولات مي عمر المطلقة، بعد عدد من المسلسلات الناجحة التي شاركت فيها مؤخرا اخرهم مسلسل «الفتوة» مع ياسر جلال، في رمضان الماضي، الذي حقق أعلى نسب مشاهدة ونال إشادات عديدة من الجمهور.

أسرة «لؤلؤ» تنفي أن يكون المسلسل عن قصة شيرين عبد الوهاب

وتجسد مي، خلال أحداث المسلسل دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها، حيث خضعت لتدريبات صوت كثيرة قبل البدء في تصوير المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في 40 حلقة، حول قصة صعود مطربة، والأحداث والصراعات التي تواجهها في حياتها.

وكانت مواقع إلكترونية والسوشيال ميديا، أشاروا إلى أن المسلسل عن قصة حياة الفنانة شيرين عبدالوهاب الفنية ورحلة صعودها، لتنفي أسرة المسلسل كل ما تردد حول هذا الأمر.

يذكر أن المسلسل كان مقررا عرضه خارج السباق الرمضاني، ولكن تأخر تصويره فتره طويلة بسبب جائحة كورونا، التي أغلقت الاستديوهات، لتعود أسرة المسلسل عقب عودة الحياة إلى استكمال تصوير المسلسل للحاق بالموسم الشتوي، ومواكبة مع احتفالات رأس السنة.

وقد تم تصوير المسلسل كله مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث حرص صناع العمل على تعقيم «لوكيشن» التصوير بعد كل مشهد، بالاضافه إلى مراعاة المسافات وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في «اللوكيشن» باستثناء الفنانيين أمام الكاميرا، الذين راعوا التباعد والمسافات.