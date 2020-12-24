قرار حكومي بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2659 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته.

وتضمن القرار، إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:

أولا: أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم:

- وزير القوى العاملة أو ما ينيبه.

- وزير المالية أو ما ينيبه.

- وزير التموين والتجارة الداخلية أو ما ينيبه.

- وزير قطاع الأعمال أو ما ينيبه.

- وزير التضامن الاجتماعي أو ما ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقلـيم لآخـر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخـذ في الاعتبـار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، للاطلاع عليه اضغط هنا.