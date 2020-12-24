انتشال جثث 20 مهاجرا من أفريقيا إثر غرق مركبهم قبالة صفاقس التونسية

انتشل خفر السواحل التونسي، اليوم، جثث 20 مهاجرا غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس وسط البلاد وذلك على إثر غرق مركبهم الذي انطلق من منطقة «سيدي منصور» بصفاقس باتجاه سواحل إيطاليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، إن 5 مهاجرين تم إنقاذهم ولا تزال عمليات البحث عن آخرين متواصلة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الداخلية التونسية، خالد الحيوني لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أنه تم انتشال 15 جثة لمهاجرين حتى الآن وتم إنقاذ 5 آخرين.

وأضاف الحيوني، أن المهاجرين انطلقوا في رحلتهم من سواحل منطقة سيدي منصور بصفاقس باتجاه سواحل إيطاليا.

وكانت قوات خفر السواحل التونسية، أنقذت في وقت سابق من الشهر الجاري، 93 مهاجرا غالبيتهم من جنسيات أفريقية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

وجرى اعتراض 8581 شخصا منذ بداية 2020 حتى منتصف سبتمبر الماضي، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا انطلاقا من سواحل تونس.

وكانت دول أوروبية، زادت الضغط على تونس لوقف تدفق مزيد من المهاجرين، وذلك في أعقاب هجوم نفذه مهاجر تونسي في «نيس» الفرنسية في أكتوبر الماضي، وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قال في وقت سابق، ا روما لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها.

وأوضح دي مايو، أنه لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية، وأشار الوزير الإيطالي، إلى استمرار التفاوض بين بلاده وتونس لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي بين البلدين.

وفي عام 2019، غرق حوالي 90 مهاجرا أفريقيا قبالة سواحل تونس عندما كانوا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا في واحد من أسوأ الحوادث في تونس.

جدير بالذكر، أن سواحل صفاقس التونسية، أصبحت نقطة انطلاق رئيسية باتجاه إيطاليا في قوارب مكتظة بأفارقة وتونسيين.