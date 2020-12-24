«التعليم العالي»: الاتجاه لتوفير مستشفيات عزل مخصصة للأطفال

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن قرار الدكتور خالد عبدالغفار، أمس، بفتح 25 مستشفى عزل جديدة، يهدف إلى زيادة القدرات الاستيعابية، بجانب وجود 115 مستشفى في العمل، لديها 37 ألف سرير، كما سيتم تحويل بعض الأقسام في المستشفيات إلى أماكن عزل، معلنا توفير أماكن ومستشفيات عزل مخصصة للأطفال، خاصة في ظل احتياج لبعض الأطفال للعزل، لكن أغلبية الأطفال أعراضهم المصاحبة للإصابة بكورونا خفيفة.

بعض الجامعات ستوجد أقسام للعزل وليس مستشفيات كاملة

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن كلية طب جامعة القاهرة، يتبعها 16 مستشفى، بينما جامعة عين شمس يتبعها 14 مستشفى، وتم بناء 200 سرير في مستشفى ميداني منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد 19، لافتا إلى أن الجامعات التي لا تضم سوى مستشفى واحد، سيتم تحويل جزء منه إلى العزل.

مصر تستعد للأسوأ وتسعى للأفضل

وتابع: «هناك ارتفاع في معدلات الإصابة، وكذلك التردد على المستشفيات، ونحو 80% من المصابين لا يحتاجون للعزل في هذه الموجة، لكن تم رفع الطاقة الاستيعابية للاستعداد إلى أسوأ السيناريوهات، مع السعي إلى أفضل السيناريوهات»

تعامل الوزارة مع امتحانات نصف العام

وأشار إلى أن الامتحانات الخاصة بنصف العام الدراسي، ستبدأ خلال الأسبوع المقبل والوزارة أشارت إلى إمكانية تأجيل الطلاب المصابين أو الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة، مع وجوب حضور الطلاب الذين ليس لديهم إصابات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهي ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين والتعقيم المستمر للجامعات، وتطبق الجامعات التعليم المختلط الذي يعتمد على الحضور الشخصي وكذلك المحاضرات المستخدمة في التعليم عن بعد.