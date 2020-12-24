أستاذ فيروسات: سلالة كورونا الجديدة غير مرتبطة بديسمبر.. «العائلة» سبب انتشارها

حالة من الذعر يشهدها العالم بعد ظهور أكثر من سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال شهر واحد، أشد وأسرع في الانتشار بين السكان، منها سلالاتين في بريطانيا آخرها تم الإعلان عنه أمس الأربعاء، حسبما أعلن وزير الصحة البريطاني، وأخرى تم الإعلان عنها اليوم الخميس في نيجيريا، بحسب رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية «جون نكينغاسونغ»، لافتًا إلى أنها مختلفة عن المتواجدة في أمريكا وجنوب إفريقيا، وفقًا لما نشرته «سكاي نيوز».

أستاذ فيروسات: ليست كل الطفرات تغير من سلوك فيروس كورونا

ولتوضيح أسباب ظهور أكثر من سلالة من فيروس كورونا في شهر واحد، قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن الفيروس المستجد في تغير منذ بداية ظهوره، إلا أنه ليست كل الطفرات تغير على سلوكه، مشيرًا إلى أن التغير يحدث داخل شفرة الفيروس، وهناك أماكن محددة داخل الشفرة هى التي تؤثر على سلوكه، في حالة حدوث طفرات بها.

«على»: السلالات الجديدة لن تؤثر على فعالية لقاحات كورونا

وأضاف «على» لـ«الوطن»، أن السلالة التي حدث بها طفرات في إنجلترا، بعد دراستها ثبت أنها لن تؤثر على فعالية اللقاحات الموجودة حاليًا، وكذلك السلالات الأخرى، مشيرًا إلى أن جميع الطفرات التي حدث لفيروس «كوفيد 19» يتم دراستها في المعامل العالمية، ومن الضروري سباق تركب الفيروس ودراسة التركيب الوراثي له جيدًا، حتى يتم السيطرة على أي طفرة تحدث منه وقد تكون مؤثرة.

عائلة فيروس كورونا السبب في كثرة تحوره

وأشار رئيس قسم التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى أن عائلة فيروسات «كوفيد 19» لها خاصية RNA، التي تمكنها من التحور وحدوث الطفرات بها خلال انتقالها وحركتها من شخص لآخر، مضيفًا أنه ليس من المتوقع أن تظهر طفرة تغير الفيروس تغيرًا كاملا، لأن درجة انتشاره وقدرته على الإصابة تعتبر في أعلى حدودها.

ظهور سلالات جديدة ليس له علاقة بتغير الطقس

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أنه لم يثبت حتى الآن أن تغير وظهور سلالات كورونا سببه تغير الطقس، والدليل أن بريطانيا وجنوب إفريقيا ظهر بهم سلالات جديدة على الرغم من اختلاف درجات الحرارة والطقس بهما، مشيرًا إلى أن فيروس «كوفيد 19» ينتمي لعائلة RNA، التي ضمن سماتها سرعة التحور.

تحور الفيروس يحدث خلال انتقاله من بلد لآخر

وذكر «عز العرب»، أنه يتم دراسة السلالات المُكتشفة من فيروس كورونا وعددهم 7 حتى الآن، ويحمل طرازا فقط حوالي 6000 تحور، مضيفًا أن التحورات لا تؤثر على الشفرة الجينية وتكوين الفيروس، أو تؤثر على فعالية اللقاحات ضدها، لافتًا إلى أن التحور يحدث خلال انتقال الفيروس من بلد لأخرى بسرعة انتشار عالية.

ظهور طفرات وسلالات جديدة في الفترة المقبلة

ولفت إلى أنه على مدار تاريخ الفيروسات كانت كل سلالة متحورة جديدة تظهر من الفيروس تكون أضعف من السابقة لها، مثل ما حدث مع فيروسي سارس في 2002 وميرس في 2012، مشيرًا إلى أن سلالة بريطانيا الجديدة «VUI» لم يثبت أنها أشرس، لكنها أسرع انتشارًا، ومازالت تحت الدراسة، ومن المتوقع أن تظهر سلالات وتحورات جديدة خلال الفترات المقبلة.