إسرائيل تعلن الإغلاق الشامل بعد رصد 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة 

تعاني إسرائيل من تبعات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث عادت الإصابات اليومية للاتفاع مرة أخرى، بشكل دفع السلطات الصحية في البلاد لفرض إغلاق شامل للسيطرة على تفشي الفيروس لمدة أسبوعين، وهو الإغلاق الثالث الذي تشهده البلاد خلال العام الجاري.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معدلات الإصابات اليومية ارتفاعا نسبيا، حيث بلغت الإصابات الجديدة 4 آلاف حالة يومية، ولم تجد الحكومة الإسرائيلية إلا فرض الإغلاق للمرة الثالثة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وكان الإغلاق ضرورة بعد ما رصدت السلطات الصحية في البلاد 4 إصابات مصابة بفيروس كورونا من السلالة الجديدة التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا، منهم 3 أشخاص عائدين من بريطانيا.

وتضع السلطات الصحية الحالات الـ4 المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس في عزل فردي بأحد الفنادق تحت الملاحظة.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، في كلمته اليوم، إلى أن بلاده اتخدت خطوات فورية بإغلاق الأجواء أمام العائدين من بريطانيا وباقي أنحاء العالم، بالإضافة إلى فرض الحجر الفندقي الإلزامي على جميع العائدين من الخارج، متابعا: «واتخذنا خطوات جدية بالبحث بأثر رجعي عن العائدين من بريطانيا ودول (الطفرة) وطالبناهم بالحجر»، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ووصل إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 385 ألف إصابة، بينما لم تتجاوز الوفيات 3 آلاف حالة حتى الآن، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر».

وسجلت ذروة الإصابات اليومية بالفيروس خلال شهر سبتمبر الماضي بـ11 ألف إصابة خلال 24 ساعة، وفرضت الحكومة في ذلك الوقت إغلاق صارم على مدار 3 أسابيع شمل إغلاق المدارس والمطاعم ومراكز التسوق والفنادق، ونجحت البلاد وقتها في تحجيم انتشار الفيروس.

وأثارت بريطانيا القلق في جميع أنحاء العالم، بعد تقارير أفاد ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا، محذرة بأنها معدية أكثر من سابقاتها وأسرع في الانتشار، وأكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود دليل حتى الآن أن السلالة الجديدة تسبب مرضا خطيرا أو زيادة بالوفيات.