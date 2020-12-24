أشجار الكريسماس والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية قبل قداس العيد

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد، قبل ساعات من بدء قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية، لتعلن بدء الصلوات، حيث تحتفل الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، وفقا لتقويم الكنائس الغربي.

وأعلنت الكنيسة الأسقفية، إن ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام، تراعي الظروف والاشتراطات الصحية التي خلفها وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى تخصيص قاعة جانبية مزودة بشاشة عرض في مبنى إداري داخل كاتدرائية جميع القديسين بمنطقة الزمالك في القاهرة، وذلك لنقل صلوات القداس مباشرة، بالشكل الذي يسمح بتوفير مساحات أكبر للتباعد الاجتماعي للوقاية من الوباء.

وشددت الكنيسة الأسقفية في بيانها، على ضرورة إبراز دعوات دخول القداس على البوابات والالتزام بارتداء الكمامات والاستجابة لتعليمات المنظمين من أجل الحفاظ على صحة المصلين، فيما عملت الكاتدرائية على تطهير بواباتها ومقاعدها وكافة أبوابها قبل قداس اليوم وذلك للحفاظ على صحة المصلين.

وتشهد الكنائس التي ستحتفل مساء اليوم بعيد الميلاد المجيد اجراءات امنية مشددة فضلا عن إجراءات صحية احترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن تفتح الكنيسة الأسقفية في مصر أبوابها مبكرا للمشاركين في صلوات قداس عيد الميلاد منعا للتزاحم والتجمعات، كما قررت الكنيسة الأسقفية أقامة قداس أخر بمناسبة عيد الميلاد غدا الجمعة طبقا لتعليمات اللجنة الطبية بالكنيسة.

وتقيم الكنيسة الأسقفية قداسات عيد الميلاد هذا العام بأعداد محدود، فيما قررت الغاء احتفالات رأس السنة الميلادية التي كانت تقيمها سنويا وذلك بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد أيضا.