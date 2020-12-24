الكنيسة تعلن عن دبلومة لعلاج التوجه الجنسي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إتاحة لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس، أعلى هيئة بالكنيسة، اعتبارًا من بداية العام المقبل 2021 ولمدة ثلاثة أشهر المستوى الأول من دراسة جديدة للحصول على درجة الدبلومة في علاج التوجه الجنسي «Unwanted same sex attraction».

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الدراسة تأتي في إطار مبادرة «رؤيتنا» التي تتبناها اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بهدف الوصول إلى مجتمع خالى من الصراعات النفسية والاضطرابات السلوكية، ينمو فيه كل شخص من خلال تربية مستنيرة تقوده بثبات نحو النضج.

الدراسة على 3 مستويات

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الدراسة التي تجري على ثلاثة مستويات، تستهدف إلى مشاركة أبناء الكنيسة من الأطباء والأخصائين النفسيين ومقدمي جلسات المشورة والعاملين في مجال السلوكيات الإدمانية والناجين من الإيذاءات النفسية.

وتابع المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه يجرى المستوى الأول من الدراسة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس المقبلين عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت، نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يحاضر في هذا المستوى المحاضر العالمي الدكتور ريتشارد كوهين مدير مؤسسة PATH وهو معالج نفسي ومؤلف لعديد من الكتب في هذا المجال.

يذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يتكون من عدد من اللجان المجمعية في كافة التخصصات، ويعد أعلى سلطة كنسية وهو مسئول عن التعليم والإيمان والتشريع للأقباط الأرثوذكس في مصر والعالم، وتأتي الدراسة في إطار الدور المجتمعي للكنيسة.

من جهة أخرى، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 7 يناير المقبل وفقا لتقويم الكنائس الشرقية بعيد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن تقام قداسات العيد مساء يوم 6 يناير، ويترأس البابا تواضروس الثاني، القداس الرئيسي للكنيسة بالعيد.